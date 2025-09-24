أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

كشفت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA)، عن فتح تحقيق عاجل في أعقاب 7 حوادث مرتبطة بوسائد هوائية مزيفة، بينها خمس وفيات مؤكدة.

ووصف وزير النقل شون دافي هذه المكونات بأنها "خطيرة وقد تكون قاتلة".

ويستهدف التحقيق منتجات شركة ديتيانو لتكنولوجيا السلامة (DTN) في مقاطعة جيلين بالصين.

ويعتقد أن وسائد الهواء التي تصنّعها الشركة تحتوي على مواد كيميائية متطايرة قابلة للاشتعال عند التشغيل، ما يؤدي إلى انفجار عنيف يشبه القنابل اليدوية بدلًا من الحماية.

وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، تُباع هذه الوسائد المزيفة بأسعار زهيدة تصل إلى عشر سعر القطعة الأصلية، وغالبًا ما تصل إلى ورش الإصلاح دون علم أصحابها بأنها مقلدة.

وأكد خبراء في الصناعة أن هذه المنتجات مصنوعة من مواد رديئة ولا تلتزم بأي معايير أمان.

القضية تصدرت العناوين بعد مصرع الشابة “ديستني باياسي” (22 عامًا) في فلوريدا أثناء قيادة سيارتها شيفروليه ماليبو بسرعة منخفضة نسبيًا بلغت 48 كيلومترًا في الساعة.

وكشفت التحقيقات أن المضخة المزيفة من إنتاج DTN انفجرت، وأطلقت شظايا معدنية وبلاستيكية قاتلة أصابتها مباشرة في الرقبة.