قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكيم يهنئ نجله “الغزال” بعد تألقه في الدوري الإسباني
الإفتاء توضح أفضل الأوقات لأداء صلاة الاستخارة.. اعرف الوقت المناسب
قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة
ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجوم المنتخب فى برشلونة .. تعرف على مشوار عبد الله السعيد بعد اعتزال كرة القدم

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

انضم عدد من نجوم كرة القدم المصرية الى برنامج الماجستير في إدارة كرة القدم بمعهد برشلونة للأعمال الرياضية (SBI) – إسبانيا، وذلك مع بداية العام الدراسي الحالي. 

وضمت قائمة اللاعبين المصريين النجم عبد الله السعيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك وطارق حامد نجم نادي الزمالك السابق وحلمى علام مدير الكرة بالسعودية ونجم المقاولون والاسماعيلي السابق وحاصل على دبلومة FIFA CIES، بالاضافة الى محسن مصطفي مدير الشؤون الرياضية لنادي أهلي جدة لأكثر من 9 سنوات، وحاصل على دبلومة FIFA CIES، ويُعد من أقوى الإداريين في المملكة العربية السعودية.

ويُعد هذا البرنامج من أقوى الدراسات المتخصصة في أوروبا والعالم بمجال إدارة كرة القدم.

ويجمع برنامج الماجستير فى ادارة كرة القدم بمعهد برشلونة نخبة من نجوم الكرة والإدارة الرياضية في الوطن العربي والعالم، من بينهم: عمر السومة، خالد الغنام، ال فتيل، وحسان تمبكتي نجوم المنتخب السعودي، إضافة إلى عبدالله النعيم الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مانشستر، بجانب أسماء بارزة من الدوري الإنجليزي.

وجاء ذلك بالتنسيق مع حمد الدوسري مستشار العلاقات العامة لمعهد SBI برشلونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسأل العديد من جماهير كرة القدم عن مصير عبد الله السعيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك بعد اعتزال الكرة بعد مسيرة ناجحة داخل الملاعب فى الاسماعيلي و الأهلي وبيراميدز والزمالك وفى رحلة احتراف قصيرة بالدوري السعودي ليجيب عبد الله من خلال رغبته فى الحصول على برنامج الماجستير فى ادارة كرة القدم من معهد برشلونة .

نجوم كرة القدم المصرية كرة القدم المصرية إدارة كرة القدم عبد الله السعيد طارق حامد الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

البورصة تربح 37 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صدى البلد

209 ملايين دولار من البنك الأفريقي للتنمية لتحفيز التنوع الاقتصادي في ليسوتو

أرشيفيه

شباب الأعمال تطرح أوراق سياسات في السردية الوطنية تعكس الرغبة في التنمية الاقتصادية

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد