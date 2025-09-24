نجوم المنتخب فى برشلونة.. تعرف على مشوار عبد الله السعيد بعد اعتزال كرة القدم

انضم عدد من نجوم كرة القدم المصرية إلى برنامج الماجستير في إدارة كرة القدم بمعهد برشلونة للأعمال الرياضية (SBI) – إسبانيا، وذلك مع بداية العام الدراسي الحالي.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين النجم عبد الله السعيد، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، وطارق حامد، نجم نادي الزمالك السابق، وحلمى علام، مدير الكرة بالسعودية ونجم المقاولون والإسماعيلي السابق، وحاصل على دبلومة FIFA CIES، بالاضافة إلى محسن مصطفى، مدير الشئون الرياضية لنادي أهلي جدة لأكثر من 9 سنوات، وحاصل على دبلومة FIFA CIES، ويُعد من أقوى الإداريين في المملكة العربية السعودية.

ويُعد هذا البرنامج من أقوى الدراسات المتخصصة في أوروبا والعالم بمجال إدارة كرة القدم.

ويجمع برنامج الماجستير فى إدارة كرة القدم بمعهد برشلونة نخبة من نجوم الكرة والإدارة الرياضية في الوطن العربي والعالم، من بينهم: عمر السومة، خالد الغنام، آل فتيل، وحسان تمبكتي، نجوم المنتخب السعودي، إضافة إلى عبد الله النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مانشستر، بجانب أسماء بارزة من الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بالتنسيق مع حمد الدوسري، مستشار العلاقات العامة لمعهد SBI برشلونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتساءل العديد من جماهير كرة القدم عن مصير عبد الله السعيد، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، بعد اعتزال الكرة بعد مسيرة ناجحة داخل الملاعب فى الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز والزمالك، وفى رحلة احتراف قصيرة بالدوري السعودي.

وأكد عبد الله رغبته فى الحصول على برنامج الماجستير فى إدارة كرة القدم من معهد برشلونة.