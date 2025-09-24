الرئيس الإيراني: اسرائيل نفذت جرائم ابادة جماعية في غزة وانتهكت سيادة لبنان وسوريا

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، أن اسرائيل نفذت جرائم ابادة جماعية في غزة، إضافة إلى أنه انتهكت سيادة لبنان وسوريا، وعملت على استهداف قطر.

وقال مسعود بزشكيان، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، أن الجرائم التي قامت بها إسرائيل تجاه إيران تمثل إعتداءات على السلام والأمن، لأنه طال النخبة العلمية في إيران واستهدف المدنيين ويهدد السلام في المنطقة.

وتابع الرئيس الأيراني، أن الهجوم الأمريكي على الأمريكي على طهرات وقت التفاوض شكل خيانة للدبلوماسية، وبمثابة تهديد للسلام والأمن.

وأشار مسعود بزشكيان إلى أن إسرئيل حرمت الشعب الفلسطيني في غزة من الدواء والغذاء، وارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.