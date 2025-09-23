الرئيس الإيراني: ليس من المنطقي أن تعيش إسرائيل في أمان بينما لا أمان للآخرين

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اليوم الثلاثاء أنه ليس من المنطقي أن تعيش إسرائيل في أمان بينما لا أمان للآخرين، معتبرا أن اجتماعات الامم المتحدة تعد فرصة للحديث عن الحقوق الإيرانية.



ونقلت قناة (العالم) الإيرانية قول بزشكيان- في كلمة له قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- "نحن سنسعى في هذه الزيارة إلى توضيح المواقف الإيرانية الراسخة الداعية للسلام والاستقرار والحق والإنسانية.



وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده ليس في خصومة مع أحد وتحرص دوما على الحوار والتفاهم مع جميع الدول بما يضمن العيش بسلام واستقرار، إلا أنه لفت في الوقت نفسه أن من يريد الهدم والتخريب فلا حوار معه.

