قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ختام الأربعاء
قرارات جديدة من التموين| حذف وفلترة فئات وتعديل شروط الدعم في 2025.. تفاصيل
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع نهارا حارا في القاهرة وليلا معتدلا (درجات الحرارة)
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع نهارا حارا في القاهرة وليلا معتدلا (درجات الحرارة)
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة إلى حالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات مصر ومدنها

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 32 21

بنها 31 22

دمنهور 30 22

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 30 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 30 23

نخل 31 19

كاترين 27 15

الطور 31 24

طابا 30 22

الطقس

شرم الشيخ 33 26

الإسكندرية 28 21

العلمين 29 21

مطروح 28 20

السلوم 29 20

سيوة 31 19

رأس غارب 33 26

الغردقة 32 25

سفاجا 33 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 32 26

حلايب 30 27

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 21

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 35 25

الوادي الجديد 36 22

أبو سمبل 35 26

الطقس اليوم

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة المنورة 43 27

الرياض 38 28

المنامة 36 29

أبوظبي 38 29

الدوحة 40 28

الكويت 39 23

دمشق 29 17

بيروت 28 25

عمان 24 17

القدس 24 18

غزة 28 24

بغداد 38 22

مسقط 34 30

صنعاء 26 14

الخرطوم 39 28

طرابلس 30 25

تونس 28 21

الجزائر 24 18

الرباط 25 16

اجواء الطقس بسانت كاترين

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 12

إسطنبول 26 18

إسلام آباد 35 23

نيودلهي 35 26

جاكرتا 33 24

بكين 29 14

كوالالمبور 35 25

طوكيو 28 21

أثينا 29 20

روما 25 16

باريس 13 09

مدريد 24 10

برلين 18 07

لندن 18 11

مونتريال 20 16

موسكو 11 05

نيويورك 24 20

واشنطن 29 21

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 20 10

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا درجات الحرارة غدا درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

ترشيحاتنا

لقاء النيابة الإدارية

رئيس النيابة الإدارية يلتقي وزيرا التخطيط والرياضة

مطاردة الواحات

براءة المتهمين بقضية مطاردة فتيات طريق الواحات بعد إتمام التصالح

مشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض بالبحيرة

بالصور

إزالة المبنى القديم وإنشاء جديد.. خطة متكاملة لتطوير مستشفى حميات الزقازيق

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الماتشا

الماتشا
الماتشا
الماتشا

أخبار السيارات| الإيرباجز المضروبة سلاح صيني خفي.. سيارات خارقة بسرعة البرق من BMW

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد