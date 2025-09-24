حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة إلى حالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات مصر ومدنها

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 32 21

بنها 31 22

دمنهور 30 22

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 30 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 30 23

نخل 31 19

كاترين 27 15

الطور 31 24

طابا 30 22

شرم الشيخ 33 26

الإسكندرية 28 21

العلمين 29 21

مطروح 28 20

السلوم 29 20

سيوة 31 19

رأس غارب 33 26

الغردقة 32 25

سفاجا 33 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 32 26

حلايب 30 27

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 30 27

الفيوم 32 21

بني سويف 32 20

المنيا 33 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 21

قنا 35 24

الأقصر 36 24

أسوان 35 25

الوادي الجديد 36 22

أبو سمبل 35 26

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة المنورة 43 27

الرياض 38 28

المنامة 36 29

أبوظبي 38 29

الدوحة 40 28

الكويت 39 23

دمشق 29 17

بيروت 28 25

عمان 24 17

القدس 24 18

غزة 28 24

بغداد 38 22

مسقط 34 30

صنعاء 26 14

الخرطوم 39 28

طرابلس 30 25

تونس 28 21

الجزائر 24 18

الرباط 25 16

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 12

إسطنبول 26 18

إسلام آباد 35 23

نيودلهي 35 26

جاكرتا 33 24

بكين 29 14

كوالالمبور 35 25

طوكيو 28 21

أثينا 29 20

روما 25 16

باريس 13 09

مدريد 24 10

برلين 18 07

لندن 18 11

مونتريال 20 16

موسكو 11 05

نيويورك 24 20

واشنطن 29 21

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 20 10