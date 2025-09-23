قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4300 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5020 جنيهات.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5737 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 40160 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23-9-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.26 جنيه للبيع و48.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.81 جنيه للبيع، و56.69 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.15 جنيه للبيع، و65.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.86 جنيه للبيع، و12.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 158.28 جنيه للبيع، و157.90 جنيه للشراء.


وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن ملحوظ في حالة الطقس اليوم، الذي يُعد ثاني أيام فصل الخريف. وأكدت الهيئة انخفاض نسبة الرطوبة بشكل كبير، مع انتهاء فصل الصيف، وتراجع الأجواء الحارة.


طقس معتدل صباحاً وحار نهاراً:
سيشهد اليوم طقساً خريفياً معتدلاً صباحاً على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس غائم جزئياً ومعتدل الحرارة، مع درجات حرارة تتراوح بين 32 إلى 36 درجة في القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية. أما في صعيد مصر وجنوب سيناء، فسيكون الطقس شديد الحرارة مع درجات تتراوح بين 36 إلى 38 درجة.

فرص ضعيفة للأمطار في بعض المناطق:
كما أكدت الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وصولًا إلى شمال الوجه البحري. وقد تظهر بعض السحب المنخفضة التي قد تؤدي إلى رذاذ خفيف في بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة.

تحسن الطقس في المساء:
في ساعات المساء، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح لطيفة، بينما تكون الأجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع درجات حرارة دنيا تتراوح بين 18 إلى 22 درجة.

بالصور

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف
5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

