الذهب يستقر قرب ذروة تاريخية مع تراجع الدولار وترقب خطاب باول

حافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال تعاملات، اليوم /الثلاثاء/، مدعومة بتراجع الدولار، وذلك وسط ترقب واسع لخطاب

رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في وقت لاحق اليوم.



وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3743.33 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا عند 3758.03 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3778.50 دولار.



وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ويأتي استقرار الذهب عقب قرار الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى احتمالية إجراء مزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات المقبلة، رغم استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.



وأفاد صندوق "إس بي دي آر جولد ترست"، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، بأن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.60% لتتجاوز ألف طن يوم /الاثنين/، مقارنة بـ994.56 طن يوم /الجمعة/ الماضي.



ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 43%، مستفيدة من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية وتوجهات التيسير النقدي، الأمر الذي عزز مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة.



وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 43.98 دولار للأوقية، مقتربة من أعلى مستوى لها في 14 عاماً، فيما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولار، وصعد البلاديوم 0.9% مسجلاً 1189.84 دولار.