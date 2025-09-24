قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيروسات الخريف| تهديد موسمي متجدد مع تقلب الطقس وعودة المدارس

الفيروسات الموسمية
الفيروسات الموسمية
ياسمين القصاص

مع حلول فصل الخريف، تبدأ موجة من التحديات الصحية في الظهور، أبرزها الانتشار الواسع للفيروسات الموسمية التي تجد في هذا الفصل بيئة خصبة للانتقال والتكاثر. 

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مترابطة، على رأسها التقلبات الجوية التي تميز الخريف، حيث تتغير درجات الحرارة ما بين الدفء والبرودة، مما يضعف الجهاز المناعي للإنسان ويزيد من قابليته للإصابة بالأمراض، خاصة تلك المرتبطة بالجهاز التنفسي.

وتضاف إلى هذه العوامل عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، وهو ما يؤدي بطبيعته إلى تجمعات كبيرة داخل الفصول والمرافق التعليمية، وبالتالي ارتفاع فرص انتقال العدوى بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك عدة أنواع من الفيروسات المعدية التي تنشط في فصل الخريف، وتزداد نسب الإصابة بها بسبب البرودة واجتماع الناس في أماكن مغلقة، ما يسهل بشكل كبير انتقال الفيروسات بين الأفراد.

أبرز الفيروسات المنتشرة في فصل الخريف

  الإنفلونزا الموسمية

وتعد من أكثر الفيروسات انتشارا في هذا الوقت من العام، وتتميز بأعراض حادة تشمل:

 - الحمى

 - السعال

 - آلام العضلات

 - التهاب الحلق
وقد تتطور الأعراض في بعض الحالات إلى مضاعفات تستدعي التدخل الطبي، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة مناعيا.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

ويصيب هذا الفيروس الأطفال بشكل خاص، وقد يتسبب في التهابات في الجهاز التنفسي السفلي، مثل:

 - التهاب الشعيبات الهوائية

 - التهاب الرئتين

ويعد من الفيروسات الخطيرة على الرضع والأطفال دون سن الخامسة، نظرا لضعف مناعتهم وسرعة تطور الأعراض لديهم.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة  

وأضاف الدكتور بدران، أن هناك فئات محددة يجب عليها توخي الحذر بشكل أكبر خلال موسم الخريف، نظرا لضعف مناعتها أو حساسيتها للتغيرات المناخية، وهم:

 الأطفال

خاصة طلاب المدارس، نظرًا لبيئة الفصول المغلقة، والاختلاط المستمر بين الطلاب في الأنشطة المختلفة، ما يجعل العدوى تنتقل بسهولة بينهم.

كبار السن

ومع التقدم في العمر، تضعف المناعة بشكل طبيعي، ويضاف إلى ذلك وجود أمراض مزمنة لدى البعض، ما يزيد من خطر الإصابة ومضاعفاتها.

مرضى الحساسية والربو

وتسبب فيروسات الخريف لهؤلاء المرضى تفاقما في الحالة الصحية، حيث يمكن أن تؤدي إلى:

 - نوبات ضيق تنفس

 - التهابات صدرية شديدة

 - مضاعفات تنفسية تتطلب رعاية طبية خاصة

ومن المهم خلال فصل الخريف يجب أن يتم تلك الإجراءات:

 - الحفاظ على النظافة الشخصية

 - التهوية الجيدة للأماكن المغلقة

 - تجنب الاحتكاك بالمصابين

 - تقوية المناعة عبر التغذية الصحية والنوم الجيد

 - الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، خاصة للفئات المعرضة للخطر.

والجدير بالذكر، أن يبقى الخريف فصلا جميلا في طقسه، لكنه يحمل في طياته تحديات صحية لا ينبغي الاستهانة بها، خاصة حين يتعلق الأمر بالعدوى الفيروسية التي تنتقل بسهولة في ظل الظروف الجوية المتقلبة وتجمعات الناس، فكن حذرا، وابق بصحة جيدة.

فيروسات علاج فيروسات العدوي فصل الشتاء فصل الخريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

إسلام بهنساوي: متابعة سير عملية نقل الطلاب من مساكن حي الفيروز إلى مدارس المدينة.

رئيس مدينة بورفؤاد : 5 ميني باصات لنقل الطلاب والمواطنين خلال أوقات الذروة

حملات تموينية بأسيوط

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرير 343 محضرا بأسيوط

وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد بدران

"صحة الإسكندرية" تستعرض تطوير خدمات الصيدلة الإكلينيكية

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد