رياضة

عقب إصابته بفيروس A .. مراد مكرم يوجّه رسالة لـ إمام عاشور

سارة عبد الله

وجّه الفنان مراد مكرم، رسالة بعد إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بفيروس A.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: “ألف سلامة على إمام عاشور تتغلبوا ماشي، إنما ما نتمناش المرض لحد أبدًا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب”.

أعلن النادي الأهلي رسميا إصابة لاعبه إمام عاشور بفيروس A، وهو ما أثار حالة من القلق داخل الجهاز الطبي للفريق، خاصة أن الإصابة جاءت بعد أيام قليلة من مشاركته أمام إنبي في الدوري الممتاز. 

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق إن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بعدوي فيروسية (فيروس a).

وأضاف أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على أن يتم تحديد البرنامج العلاجي لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

وأوضح: "تم اتخاذ إجراء وقائي أمس قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام حيث خضع جميع اللاعبين والجهاز الفني لفحوصات شاملة وجاءت نتائجها سلبية".

مراد مكرم إمام عاشور فيروس a

