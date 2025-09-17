قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«إزاي أفضل لاعب».. كبير مشجعي الأهلي يُهاجم تريزيجيه: «العب للأهلي .. مش لنفسك»
كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك
ترامب يصل لندن .. استثمارات بمليارات الدولارات وملفات العالم على الطاولة
مجــ.ـزرة جديدة في غزة.. الاحتلال ينسف المنازل بالروبوتات المُفخخة
اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق
دعاء الخوف والتوكّل على الله .. ردّده يحميك ويحفظك
من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف
بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة
وكيل حمزة علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المُقبلة
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
بطعنتين في الكتف والبطن.. تفاصيل مقتــ.ـل ربة منزل على يد زوجها بالمنيا
مدبولى لرؤساء التحرير: قضية المياه مسألة وجودية ولن نتوانى عن حماية حقوقنا
وكيل حمزة علاء يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي ووجهته المُقبلة

حمزه علاء
حمزه علاء
رباب الهواري

كشف إسلام الشحات، وكيل الحارس الشاب حمزة علاء، في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور"، أن موكله فسخ عقده مع نادي بورتيمونينسي البرتغالي بالتراضي، بسبب أزمة تتعلق باستخراج تصريح العمل.

وأوضح الشحات أن لوائح القيد الخاصة باللاعبين غير الأوروبيين في البرتغال شهدت تغييرات قبل انطلاق الموسم الحالي، وهو ما جعل إجراءات قيد حمزة علاء أكثر تعقيدًا.

وأضاف: «قمنا بمحاولات عديدة لاستخراج تصريح العمل، وسافرنا إلى القاهرة وعدنا إلى البرتغال لإنهاء كافة الأوراق، لكن العملية احتاجت وقتًا طويلًا».

وأكد أن الحارس الشاب فضّل فسخ العقد للبحث عن فرصة جديدة، رغم أن تصريح العمل الخاص به قد يصدر خلال عشرة أيام تقريبًا.

وقال الشحات: «حمزة فضّل أن يبدأ تجربة جديدة بدلًا من الانتظار، خاصة مع وجود عدة عروض أمامه».

وأشار إلى أن مدافع مصر الشاب عمر فايد يعاني من المشكلة نفسها في البرتغال، لكن تصريح العمل الخاص به قد يصدر خلال أيام قليلة.

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد على أن حمزة علاء يمتلك عدة عروض من أندية خليجية ومصرية، بالإضافة إلى احتمالية وصول عرض أوروبي خلال الأيام المقبلة.

