كهرباء الإسماعيلية : رضا شحاتة مستمر في تدريب الفريق ولا نية لرحيله

تحدّث شريف عابدين المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، عن مصير المدرب رضا شحاتة وذلك عقب تذيل الفريق جدول الترتيب والهزيمة الكبيرة أمام وادي دجلة برباعية في الجولة الماضية.

وقال شريف عابدين في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "غير صحيح تمامًا ماتردد حول رغبة النادي في رحيل المدرب رضا شحاتة عن تدريب الفريق".

وأكد: "رضا شحاتة مستمر في القيادة الفنية للفريق ونثق فيه بشكل كبير، ولا نية إطلاقًا لرحيله".

واختتم: "رضا شحاتة يمتلك كل الصلاحيات داخل الفريق ونثق فيه وفي اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة".