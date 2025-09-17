قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2
رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا
الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر
جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل مسيرة في جنوب إسرائيل
الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا
وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من قباطية بالضفة الغربية
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟
هل هناك فرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟.. أمين الإفتاء يوضح
بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A

باسنتي ناجي

وجه نجم الزمالك السابق أسامة حسن رسالة خاصة لـ إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"الف سلامه عليك يا نجم".

وأعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بفيروس a.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق إن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بعدوي فيروسية (فيروس a).

وأضاف أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية وتواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على أن يتم تحديد البرنامج العلاجي لتنفيذه خلال الايام القادمة.

وأوضح: " تم اتخاذ إجراء وقائي أمس قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام حيث خضع جميع اللاعبين والجهاز الفني لفحوصات شاملة وجاءت نتائجها سلبية".

امام عاشور الاهلب الزمالك

