ذا ميرور: الجونة وجهة خريفية مثالية للراغبين في الابتعاد عن برودة الطقس الأوروبي

نشرت صحيفة The Mirror البريطانية تقريرًا يبرز منتجع الجونة على ساحل البحر الأحمر كوجهة سياحية فاخرة مثالية لعطلة خريفية، حيث تصل درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية في أكتوبر، مما يجعله ملاذًا مشمسًا بعيدًا عن برودة الطقس الأوروبي.



وأشار التقرير إلى أن المنتجع، الذي يقع على بعد 5 ساعات فقط بالطائرة من المملكة المتحدة، يتميز بمياه فيروزية صافية، شواطئ ذهبية، وأشجار نخيل خضراء مورقة، مما يجعله وجهة جذابة للسياح الباحثين عن الراحة والمغامرة.



وأضاف ان الجونة تقع على بعد 30 دقيقة شمال مدينة الغردقة، وتوفر تجربة سياحية شاملة تناسب مختلف أنواع المسافرين، من العائلات إلى عشاق التجول ومحبي الجولف، كما تقدم مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك رحلات سفاري بالدراجات الرباعية في الصحراء إلى مخيمات بدوية، وجولات غطس وغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية الخلابة وحطام السفن مثل شعب العرج وكيرلس ريف.



ولفت التقرير إلى أن الجونة تضم عددا من الفنادق المميزة، والتي تضم ملاعب جولف شاسعة وشواطئ رائعة لعشاق رياضة ركوب الأمواج.. مشيدا بانضباط نظام النقل السريع داخل المدينة، الذي لا يستغرق أكثر من 20 دقيقة في الرحلة.