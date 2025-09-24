قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
وكيل الأزهر: نستقبل أكثر من 20 ألف طالب إندونيسي وهم سفراء لنا في بلادهم
صحيفة إسرائيلية: ترامب يقترح إدارة عربية لغزة لمدة 3 سنوات ويستبعد حماس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات مقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر الى مترين والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22
العاصمة الإدارية 32 21
6 أكتوبر 32 21
بنها 31 22 
دمنهور 30 22 
وادى النطرون 31 21
كفر الشيخ 30 21
المنصورة 30 22 
الزقازيق 31 22 
شبين الكوم 30 21 
طنطا 30 21 
دمياط 29 23 
بورسعيد 29 24 
الاسماعيلية 31 20 
السويس 31 21 
العريش 29 22 
رفح 29 22 
رأس سدر 30 23 
نخل 31 19 
كاترين 27 15 
الطور 31 24 
طابا 30 22 
شرم الشيخ 33 26 
الاسكندرية 28 21 
العلمين 29 21 
مطروح 28 20 
السلوم 29 20 
سيوة 31 19 
رأس غارب 33 26 
الغردقة 32 25 
سفاجا 33 25 
مرسى علم 33 26 
شلاتين 32 26 
حلايب 30 27 
أبو رماد 32 26 
رأس حدربة 30 27 
الفيوم 32 21 
بني سويف 32 20 
المنيا 33 19 
أسيوط 33 20 
سوهاج 34 21 
قنا 35 24 
الأقصر 36 24 
أسوان 35 25 
الوادى الجديد 36 22 
أبوسمبل 35 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:


المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 27
المدينة المنورة 43 27
الرياض 38 28
المنامة 36 29 
أبوظبى 38 29 
الدوحة 40 28 
الكويت 39 23
دمشق 29 17 
بيروت 28 25 
عمان 24 17 
القدس 24 18 
غزة 28 24 
بغداد 38 22
مسقط 34 30
صنعاء 26 14
الخرطوم 39 28
طرابلس 30 25
تونس 28 21
الجزائر 24 18 
الرباط 25 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 12
إسطنبول 26 18
إسلام آباد 35 23
نيودلهى 35 26 
جاكرتا 33 24    
بكين 29 14 
كوالالمبور 35 25
طوكيو 28 21 
أثينا 29 20 
روما 25 16 
باريس 13 09 
مدريد 24 10 
برلين 18 07
لندن 18 11
مونتريال 20 16
موسكو 11 05 
نيويورك 24 20
واشنطن 29 21
نواكشوط 33 25 
أديس أبابا 20 10

هيئة الأرصاد القاهرة الصعيد الأرصاد

المزيد

