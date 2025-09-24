الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في يونيو الماضي مثلت خيانة جسيمة للدبلوماسية.



وقال الرئيس الإيراني في كلمة له أمام الامم المتحدة: شهدنا العامين الماضيين إبادة بغزة وانتهاك سيادة لبنان ودمارا في سوريا وقتلا في اليمن.

وأضاف الرئيس الإيراني، أننا شهدنا اغتيال العلماء الإيرانيين وانتهاك سيادة الدول واستهداف قادتهم.

وتابع الرئيس الإيراني، أنه رغم العقوبات والحرب الإعلامية اتحد شعبنا لدعم الجيش . كما فشل الأعداء في بث الفرقة بين أبناء الشعب الإيراني.

واستطرد الرئيس الإيراني، أن النظام الصهيوني ورعاته لا يكتفون بالتطبيع بوسائل سياسية بل يريدون فرض وجودهم بالقوة السافرة.

وزاد الرئيس الإيراني، أنه ينبغي ألا يكون هناك مكان لإراقة الدماء في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الإيراني أيضا : رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مجرم



وأردف: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية بناء على أوامر قادتنا وسلطتنا الدينية و لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ولن نسعى لذلك.

وختم الرئيس الإيراني: ندين الاعتداء الإجرامي الذي ارتكبه النظام الإسرائيلي على قطر.