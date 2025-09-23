الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، قال: إن مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة، ولا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة.

ويتوجه الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة رسمية أمام المنظمة الدولية صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (مساءً بتوقيت طهران).

وأوضح مهدي سنائي، المستشار السياسي للرئيس الإيراني، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه من المقرر أن يجري الرئيس الإيراني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الدول المشاركين في أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة.

وقال سنائي إن برنامج الزيارة سيتضمن لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى جانب اجتماعات مع ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات دولية، بالإضافة إلى لقاء مع أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في الولايات المتحدة.