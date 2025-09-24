الرئيس الأوكراني : لا وقف لإطلاق النار مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القانون الدولي لن ينجح بشكل كامل إلا إذا كان لك أصدقاء يتمتعون بالقوة ويمتلكون السلاح ، مضيفا " رغم ما يجري في غزة فإن الأمور تبقى بدون حل ونفس الأمر بالنسبة للأوضاع في سوريا".



وقال الرئيس الأوكراني: الكهرباء انقطعت بشكل كامل أمس عن محطة زابوروجيا ولم تتوقف روسيا عن القصف، و روسيا تحاول أن تهاجم مولدوفا ولا يمكن لأوروبا أن تخسر هذه الدولة ولا ينبغي أن تضيع مولدوفا.

وأضاف الرئيس الأوكراني: على الاتحاد الأوروبي مساعدة مولدوفا فورا ليس فقط عبر التمويل بل أيضا بتقديم الدعم الكامل.



وشدد الرئيس الأوكراني على أنه لا وقف لإطلاق النار مع روسيا لأنها ترفض ذلك ، مضيفا " نشهد سباق تسلح سريعا للغاية في الوقت الحالي مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وزاد الرئيس الأوكراني: علينا إعادة التعاون الدولي الحقيقي عبر السلام والأمن . الطائرات المسيرة باتت واقعا في العالم اليوم وتنتج بشكل كبير.



وأكمل الرئيس الأوكراني: تمكنا من التصدي للهجمات الروسية من خلال المسيرات التي ألحقت أضرارا بطائرات روسية متطورة



وأضاف الرئيس الأوكراني: تمكنا من تشييد منشآت ومرافق تحت الأرض للتصدي لتداعيات الحرب الروسية وينبغي أن نستخدم كل ما في وسعنا لوقف المعتدي وإجباره على وقف عدوانه.



وتابع الرئيس الأوكراني: ينبغي أن نتحرك الآن وإلا فإن بوتين سيواصل حربه وسيعمل على توسيع نطاق الحرب

و مستعدون لزيادة الإنتاج المشترك للأسلحة مع شركائنا من أجل الدفاع عن أمننا.

واتم الرئيس الأوكراني: قلنا سابقا إن أوكرانيا هي الأولى وبوتين يريد توسيع نطاق الحرب وأقول للجميع لا تبقوا صامتين بينما تعمل روسيا على إطالة الحرب.