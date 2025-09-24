قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الرئيس الأوكراني : لا وقف لإطلاق النار مع روسيا

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني
محمود نوفل

أكد  الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القانون الدولي لن ينجح بشكل كامل إلا إذا كان لك أصدقاء يتمتعون بالقوة ويمتلكون السلاح ، مضيفا " رغم ما يجري في غزة فإن الأمور تبقى بدون حل ونفس الأمر بالنسبة للأوضاع في سوريا".


وقال الرئيس الأوكراني: الكهرباء انقطعت بشكل كامل أمس عن محطة زابوروجيا ولم تتوقف روسيا عن القصف، و روسيا تحاول أن تهاجم مولدوفا ولا يمكن لأوروبا أن تخسر هذه الدولة ولا ينبغي أن تضيع مولدوفا.

وأضاف الرئيس الأوكراني: على الاتحاد الأوروبي مساعدة مولدوفا فورا ليس فقط عبر التمويل بل أيضا بتقديم الدعم الكامل.


وشدد الرئيس الأوكراني على أنه لا وقف لإطلاق النار مع روسيا لأنها ترفض ذلك ، مضيفا "  نشهد سباق تسلح سريعا للغاية في الوقت الحالي مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وزاد الرئيس الأوكراني: علينا إعادة التعاون الدولي الحقيقي عبر السلام والأمن . الطائرات المسيرة باتت واقعا في العالم اليوم وتنتج بشكل كبير.


وأكمل الرئيس الأوكراني: تمكنا من التصدي للهجمات الروسية من خلال المسيرات التي ألحقت أضرارا بطائرات روسية متطورة


وأضاف الرئيس الأوكراني: تمكنا من تشييد منشآت ومرافق تحت الأرض للتصدي لتداعيات الحرب الروسية  وينبغي أن نستخدم كل ما في وسعنا لوقف المعتدي وإجباره على وقف عدوانه.


وتابع الرئيس الأوكراني: ينبغي أن نتحرك الآن وإلا فإن بوتين سيواصل حربه وسيعمل على توسيع نطاق الحرب
و مستعدون لزيادة الإنتاج المشترك للأسلحة مع شركائنا من أجل الدفاع عن أمننا.

واتم  الرئيس الأوكراني: قلنا سابقا إن أوكرانيا هي الأولى وبوتين يريد توسيع نطاق الحرب وأقول للجميع لا تبقوا صامتين بينما تعمل روسيا على إطالة الحرب.

أوكرانيا روسيا زيلنيسكي الحرب الروسية الأوكرانية

