زيلينيسكي: روسيا ترفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المؤسسات الدولية يمكن أن توقف الحروب في المنطقة، مشيرا إلى أن روسيا مازالت تواصل عدوانها وتسهدف المدنيين في أوكرانيا.

وقال فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات الأمم المتحدة، أن روسيا ترفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إضافة إلى أنه لم تتوقف عن القصف وتعمل على استهداف المنشأت النووية في أوكرانيا.

وتابع الرئيس الأوكراني، إن مسيرات روسيا عملت على اختراق المجال الجوي في بولندا وتم استهداف تلك المسيرات، مؤكدا أنه حذر العالم من احتلال روسيا لزابورجيا لكن لم يتحرك المجتمع الدولى.