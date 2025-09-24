ألمانيا: تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تفتح الباب لفرض عقوبات صارمة على روسيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الحكومة الألمانية" أن تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا تمنحهم الأمل في إمكانية مناقشة فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم "الأربعاء" أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح مرارا على جميع الأطراف إزالة الأسباب الجذرية للنزاع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” :"إن الرئيس بوتين مستعد لعقد لقاء مع زيلينسكي لكن الأمر يتطلب تحضيرا".

وأضاف أن كييف لم ترد بعد على مقترح إنشاء فرق العمل مع روسيا فى إطار مفاوضات التسوية.