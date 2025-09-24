روسيا: إسطنبول أفضل منصة لمحادثات أوكرانيا ومستعدون لأي صيغة تفاوضية

قال نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن مدينة إسطنبول تمثل أفضل منصة لعقد محادثات تسوية الأزمة الأوكرانية.



وأضاف بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما أوردت وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية، اليوم الأربعاء: "لقد تم العثور على أفضل مكان، وهذه هي منصة التفاوض في إسطنبول".



وأوضح أن "جميع الأمور الأخرى يمكن مناقشتها بعد أن يقوم الخبراء بوضع أساس متين"، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق ذلك.



وأكد بوليانسكي أن روسيا لا تمانع في أي صيغ تفاوضية أخرى، مشدداً على أن أي مناقشات يجب أن تكون جدية وموضوعية.