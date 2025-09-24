الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أن أمن موسكو جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي، وأي حديث عنه بدون روسيا لا أساس له ، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية لجأت إلى شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأسعار مرتفعة مما أثقل كاهل دافعي الضرائب لديها.

وقال بيسكوف في بيان للكرملين، أن روسيا تعمل بنجاح على إعادة توجيه تدفقاتها من الطاقة إلى أسواق أخرى، واصفا عقد إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين بغير المسبوق.

وأشار إلى أن روسيا تحافظ على استدامة واستقرار اقتصادها الكلي ، وأن الأسواق الأوروبية لم تعد مميزة بالنسبة لروسيا فالأسواق الشرقية حلّت مكانها.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، على أن الرئيس الروسي بوتين اقترح أكثر من مرة حلا سلميا للأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، لكن أوروبا والولايات المتحدة ردّتا برفض قاطع.

ووجه بيسكوف، رسالة إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي حول العرض المقدم لعقد لقاء في موسكو قائلا : ما المانع من الحضور حال كنت منفتحا على الحوار.

وتعهد قائلا: روسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة لضمان مصالحها من أجل حاضر البلاد ومستقبلها ولا بديل عن ذلك، مضيفا: القرارات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال بضع سنوات.

وتابع: سويسرا والنمسا بحكم الأمر الواقع أصبحتا غير محايدتين بالنسبة لروسيا.

وزاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: الديناميكيات على الجبهة تظهر أن من لا يريد التفاوض الآن وضعه سيكون أسوأ بكثير غدا، فالقوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة على طول خط المواجهة.

ونبه إلى أن الرةي الأمريكي ترامب يواصل إظهار الإرادة السياسية للمشاركة في التسوية الأوكرانية وروسيا وبوتين يرحبان بذلك ، مشيرا ان موسكو تفضل الحفاظ على اتصالات موازية بشأن أوكرانيا وحول العلاقات الثنائية مع واشنطن.

وأضاف : إعادة إنعاش العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة وتحسين العلاقات الاقتصادية من مصلحة الطرفين فقنوات الحوار بين روسيا والولايات المتحدة نشطة والوضع مختلف جذريا عن إدارة بايدن.

كما تقدم بوتين بمبادرة بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "نيو ستارت" ويده ممدودة.

وختمت الحركة بيانها قائلة: بوتين يدرك جيدا أهمية معاهدة "نيو ستارت" للأمن والاستقرار العالميين.