قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن نسخة جديدة من مرسوم كانوب للملك بطليموس الثالث بمحافظة الشرقية
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له

الكرملين
الكرملين
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أن  أمن موسكو  جزء لا يتجزأ من الأمن الأوروبي، وأي حديث عنه بدون روسيا لا أساس له ، مشيرا إلى أن  العديد من الدول الأوروبية لجأت إلى شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بأسعار مرتفعة مما أثقل كاهل دافعي الضرائب لديها.

وقال بيسكوف في بيان للكرملين، أن روسيا تعمل بنجاح على إعادة توجيه تدفقاتها من الطاقة إلى أسواق أخرى، واصفا عقد إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين بغير المسبوق.

وأشار إلى أن روسيا تحافظ على استدامة واستقرار اقتصادها الكلي ، وأن  الأسواق الأوروبية لم تعد مميزة بالنسبة لروسيا فالأسواق الشرقية حلّت مكانها.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، على أن الرئيس الروسي  بوتين اقترح أكثر من مرة حلا سلميا للأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، لكن أوروبا والولايات المتحدة ردّتا برفض قاطع.

ووجه بيسكوف، رسالة إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي حول العرض المقدم لعقد لقاء في موسكو قائلا : ما المانع من الحضور حال كنت منفتحا على الحوار.

وتعهد قائلا: روسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة لضمان مصالحها من أجل حاضر البلاد ومستقبلها ولا بديل عن ذلك، مضيفا: القرارات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد العالمي خلال بضع سنوات.

وتابع: سويسرا والنمسا بحكم الأمر الواقع أصبحتا غير محايدتين بالنسبة لروسيا.

وزاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: الديناميكيات على الجبهة تظهر أن من لا يريد التفاوض الآن وضعه سيكون أسوأ بكثير غدا، فالقوات المسلحة الروسية تتقدم بثقة على طول خط المواجهة.

ونبه إلى أن الرةي الأمريكي  ترامب يواصل إظهار الإرادة السياسية للمشاركة في التسوية الأوكرانية وروسيا وبوتين يرحبان بذلك ، مشيرا  ان موسكو تفضل الحفاظ على اتصالات موازية بشأن أوكرانيا وحول العلاقات الثنائية مع واشنطن.

وأضاف : إعادة إنعاش العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة وتحسين العلاقات الاقتصادية من مصلحة الطرفين فقنوات الحوار بين روسيا والولايات المتحدة نشطة والوضع مختلف جذريا عن إدارة بايدن.

كما تقدم بوتين بمبادرة بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "نيو ستارت" ويده ممدودة.

وختمت الحركة بيانها قائلة: بوتين يدرك جيدا أهمية معاهدة "نيو ستارت" للأمن والاستقرار العالميين.

الكرملين الولايات المتحدة بوتين ترامب معاهدة نيو ستارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال

ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. الإفتاء تجيب

إلهام شاهين: مشروع تدريب الوعاظ والواعظات على لغة الإشارة يستهدف رفع معاناة هذه الفئة من غياب التواصل الديني الصحيح

البحوث الإسلامية: تدريب الوعاظ على لغة الإشارة يستهدف إنهاء معاناة هذه الفئة

الصلاة

احذر.. هذا الفعل بعد الوقوف للركعة الثالثة يبطل صلاتك

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد