قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة
ملك إسبانيا: لا يمكننا الصمت على تدمير غزة وتجويع المدنيين
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود

منار عبد العظيم

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من دمشق، خليل هملو، أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم بلدة "صيدا" الواقعة في القطاع الجنوبي من محافظة القنيطرة، قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا، وتقع البلدة على بعد نحو 36 كيلومترًا من مدينة القنيطرة، في منطقة تُعرف بقربها الشديد من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل.

حواجز عسكرية وقطع للطرق وعمليات تفتيش واسعة

وأوضح المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة "القاهرة الإخبارية", أن القوة الإسرائيلية المقتحمة تألفت من ست عربات عسكرية، وانتشرت في محيط البلدة عبر إقامة حواجز من ثلاث جهات: الشمالية، والشرقية، والجنوبية، بهدف عزل صيدا عن القرى المجاورة.

واستمرت العملية لأكثر من ساعة، داهمت خلالها القوات عددًا من المنازل، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، رغم عدم تسجيل أي حالات اعتقال حتى لحظة إعداد التقرير.

شهادات الأهالي: انتهاكات متكررة ومحاولات للتهجير القسري

وفقًا لشهادات من سكان محليين تواصل معهم مراسل "القاهرة الإخبارية"، فإن اقتحام اليوم ليس الأول من نوعه، حيث تتعرض بلدة صيدا لانتهاكات إسرائيلية متكررة بسبب قربها من الشريط الحدودي، في ظل سيطرة الاحتلال على أكثر من نصف الأراضي الزراعية التابعة للبلدة، تحديدًا في الجهتين الغربية والجنوبية الغربية.

ويرى الأهالي أن هذه الممارسات جزء من سياسة ممنهجة لفرض واقع جديد، يهدف إلى التضييق على السكان، ودفعهم نحو مغادرة منازلهم وأراضيهم الزراعية بالقوة، وهو ما يُهدد التركيبة السكانية والاقتصادية للمنطقة.

إسرائيل تفرض وقائع جديدة على الأرض رغم المساعي السياسية السورية

أشار المراسل خليل هملو إلى أن هذه التحركات العسكرية تأتي في وقت تحاول فيه الحكومة السورية تحريك تفاهمات سياسية من شأنها أن تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر الماضي، لكن يبدو أن إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال إنشاء نقاط عسكرية، وإقامة حواجز وسواتر ترابية، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للسيادة السورية، ويزيد من توتر الأوضاع في منطقة خط فصل الاشتباك بالجولان المحتل.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

محافظ بورسعيد : بدء تشغيل المنفذ التمويني وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة

للأسبوع الثاني.. محافظ بورسعيد يجرى جولة موسعة بمدينة سلام مصر

جانب من الفعاليات

استعدادًا للشتاء.. نموذج محاكاة لمواجهة الأمطار بكفر الشيخ | صور

محكمة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لميكانيكي لاتهامه بالإتجار في الهيروين بالقليوبية

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

