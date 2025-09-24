تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموعد الرسمي لمباراة الكلاسيكو المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتقرر إقامة المباراة يوم الأحد 26 أكتوبر المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت إسبانيا، و17:15 بتوقيت مصر.

وتأتي القمة المرتقبة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه الفريقان مؤخرًا، ما يعد الجماهير بمواجهة مليئة بالإثارة والندية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري حتى الآن بالعلامة الكاملة، بعدما حقق 6 انتصارات من أصل 6 مباريات، جامعًا 18 نقطة.

في المقابل، يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام ريال أوفييدو.