الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يامال - مبابي
يامال - مبابي
إسراء أشرف

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الموعد الرسمي لمباراة الكلاسيكو المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وتقرر إقامة المباراة يوم الأحد 26 أكتوبر المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت إسبانيا، و17:15 بتوقيت مصر.

وتأتي القمة المرتقبة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه الفريقان مؤخرًا، ما يعد الجماهير بمواجهة مليئة بالإثارة والندية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري حتى الآن بالعلامة الكاملة، بعدما حقق 6 انتصارات من أصل 6 مباريات، جامعًا 18 نقطة.

في المقابل، يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثاني برصيد 13 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام ريال أوفييدو.

ريال مدريد برشلونة موعد الكلاسيكو الكلاسيكو الليجا الدوري الإسباني

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف تفاصيل فيلم شمشون ودليلة مع مي عمر

حكاية بتوقيت 2028

خالد سعيد: ما تراه ليس كما يبدو كان تحديًا كبيرًا

نسرين امين

بفستان قصير .. نسرين أمين تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

