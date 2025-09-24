قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرب على غزة.. ملك إسبانيا: أوقفوا هذه المجزرة الآن
قرار جديد بشأن معارضة كروان مشاكل على حبسه بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
تحديث بطاقة التموين2025 .. الخطوات والرابط
بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه
توغل مفاجئ لـ قوات الإحتلال لبلدة سورية على الحدود
مسؤول أمريكي: واشنطن لن تتورط بقواتها في الصراع بأوكرانيا
بعد ماكرون.. شرطة نيويورك تمنع أردوغان من العبور بسبب موكب ترمب
تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين لجلسة 15 نوفمبر لهذا السبب
عطل الطريق وتعدى على مواطن.. القبض على سائق أتوبيس بالجيزة
النقل توقع مع جايكا اتفاقية تمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

محطات نووية صغيرة.. تعاون روسي إيراني جديد

محطة نووية
محطة نووية
محمود نوفل

أفادت منظمة الطاقة الذرية بإيران بأنه تم  توقيع مذكرة تعاون بين إيران وشركة روساتوم الروسية لبناء محطات نووية صغيرة بإيران.

وفي وقت لاحق ؛ دعا وزير الخارجية الياباني تاكاشي إواياما اليوم (الأربعاء) إيران، إلى التعاون الكامل مجددا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.


وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها صدر في نيويورك إن إواياما أكد -خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي- أهمية استمرار الحوار الشامل بين طوكيو وطهران في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.


وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، أعرب إواياما عن أمل اليابان القوي في حل دبلوماسي، ودعا طهران إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في نهاية الشهر.


وأضافت الوزارة أن عراقجي أوضح موقف إيران بشأن القضية النووية خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وكان إواياما قد التقى سابقاً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وأبلغه بدعم اليابان لجهود الوكالة لإقناع إيران باستئناف التعاون معها، وفقاً للوزارة.
وأوضحت الخارجية اليابانية أن الجانبين أكدا أيضاً استمرار تعاون اليابان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية.

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

جون بولتون

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

أرشيفية

في أقل من ساعة .. كيفية استخراج رخصة القيادة 2025

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

محافظ بني سويف

توفير فرص عمل ومصدر دخل كريم للمواطنين.. محافظ بني سويف يصطحب رئيس هيئة تنمية الصعيد في زيارة تفقدية للمجمع الصناعي الحرفي بدلهانس.. ويوجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيله

مخطط إسرائيل في غزة

محلل سياسي: الرئيس السيسي هو العقبة الأكبر أمام مخطط إسرائيل في غزة

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: لا تهاون في مواجهة التعديات

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

تراجع بورش عن إنتاج السيارات الكهربائية يبدد مليارات الدولارات ويثير ذعر المستثمرين

بورش
بورش
بورش

بتكلفة 21مليون جنيه.. افتتاح مشروع صرف صحي بقرية كفر أبونجم في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

