تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن سبورت في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - إسلام عيسى - أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير - مروان عثمان.