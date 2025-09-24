قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الصادرات المصرية تتخطى 45 مليار دولار في 2024.. وخبير: الاقتصاد يواصل الصعود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

أرقام جديدة صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن التجارة الخارجية المصرية لعام 2024، أثارت تفاؤل خبراء الاقتصاد. فقد علّق الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، على هذه المؤشرات مؤكداً أنها تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأوضاع العالمية المتقلبة.


 


 


 


 

نمو ملحوظ في الصادرات


 


 

سجلت الصادرات المصرية ارتفاعاً بنسبة 6.5٪ لتصل إلى 45.3 مليار دولار مقارنة بـ42.6 مليار دولار في 2023. ويبرز بشكل خاص النمو الكبير في الصادرات غير البترولية بنسبة 14.4٪، وهو ما اعتبره مقبل نتيجة مباشرة لسياسات الدولة الهادفة إلى تنويع القاعدة التصديرية وتعزيز الصناعات التحويلية.


 

وأكد أن تصدير السلع تامة الصنع بنسبة تتجاوز 54٪ من إجمالي الصادرات يعد نقلة نوعية، إذ يساهم في رفع القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.


 


 


 


 

أسواق متنوعة… ومخاطر أقل


 


 

أوضح مقبل أن الأسواق العربية والأوروبية مثلت الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية في 2024، الأمر الذي يعكس تنوع الأسواق وتوزيع المخاطر التجارية. وشدد على أن الزيادة الملحوظة في الصادرات إلى الإمارات والسعودية تُعد دليلاً على قوة العلاقات الاقتصادية الإقليمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.


 


 


 


 

قطاعات صناعية تثبت تنافسيتها


 


 

شهدت صادرات الذهب، الملابس الجاهزة، واللدائن قفزة واضحة، ما اعتبره مقبل مؤشراً على قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن هذه الطفرة لا تعزز فقط الإيرادات الدولارية بل تساهم أيضاً في دعم استقرار ميزان المدفوعات.


 


 


 


 

الواردات بين زيادة وتراجع


 


 

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة 13.2٪ لتبلغ 95.3 مليار دولار. وأرجع مقبل ذلك جزئياً إلى زيادة تكلفة الطاقة وبعض السلع الاستراتيجية. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تراجع واردات الذرة والبترول الخام، وهو ما اعتبره إشارة إيجابية على تحسن الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج في بعض القطاعات.


 


 


 


 

الطريق نحو توازن تجاري أفضل


 


 

اختتم الدكتور عبد الهادي مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل خطوة مهمة نحو تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات. ودعا إلى مواصلة دعم الصناعة المحلية وتوسيع إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستثمار في البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية بما يضمن استدامة النمو وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية.


 

دولار مليار الواردات الجهاز المركزي الاقتصاد المصري أسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

ترشيحاتنا

الشيش طاووق

أكلة كل المناسبات.. طريقة عمل الشيش طاووق

الكبد

احترس.. البول الداكن وآلام البطن علامة على مرض خطير

زيت الجوجوبا

ماذا يحدث عند استخدام زيت الجوجوبا للبشرة والشعر

بالصور

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

بايك U5 بلس
بايك U5 بلس
بايك U5 بلس

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد