قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة

شهدت أسواق الجملة في سوق العبور اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث جاءت المؤشرات العامة لتعكس توازنًا بين المعروض والطلب مع فروق بسيطة بين الأصناف تبعًا للجودة وحجم التوريد.

ووفقا للتقرير، قال أحد التجار: “البانجان الرومي ب15 جنيها، والبامية ب55 جنيها، والكوسة ب30 جنيها، والبطاطا ب20 جنيها، وستنخفض أسعار الخضروات خلال فصل الشتاء”.

وتابع: “الليمون ب30 جنيها، والكرنب سيتم إستقباله بأسبوع بجودة أعلي واليوم ب30 جنيها، والفلفل الألوان ب60 جنيها، والباذنجان الأسود ب12 جنيها، والأبيض ب15 جنيها، والخضرة الربطة ب2 جنيه، والطماطم وصلت اليوم الجملة ب20 جنيها، و15 جنيها للبطاطس".

وتشير حركة السوق إلى استقرار في معظم الأصناف رغم وجود بعض التباين بين المنتج المحلي والمستورد. ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المعروض وتوازن العرض والطلب بشكل عام.

ويتوقع تجار الجملة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع إمكانية حدوث انخفاض تدريجي في بعض الأصناف مع دخول محاصيل موسمية جديدة للأسواق خلال الفترة المقبلة.

