استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

شهدت أسواق الجملة في سوق العبور اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث جاءت المؤشرات العامة لتعكس توازنًا بين المعروض والطلب مع فروق بسيطة بين الأصناف تبعًا للجودة وحجم التوريد.

أسعار الخضروات.

الطماطم: من 9 إلى 17 جنيهًا

البطاطس: من 5 إلى 13 جنيهًا

البصل الأبيض: من 8 إلى 12.5 جنيه

البصل الأحمر: من 6 إلى 9 جنيهات

الكوسة: من 11 إلى 15 جنيهًا

الجزر بدون عروش: من 9 إلى 13 جنيهًا

الفاصوليا: من 45 إلى 60 جنيهًا

الباذنجان البلدي: من 8 إلى 11 جنيهًا

الباذنجان الرومي: من 5 إلى 8 جنيهات

الباذنجان الأبيض: من 8 إلى 11 جنيهًا

الفلفل الرومي البلدي: من 10 إلى 16 جنيهًا

الفلفل الألوان: من 20 إلى 30 جنيهًا

الملوخية: من 6 إلى 9 جنيهات

الخيار البلدي: من 7 إلى 11 جنيهًا

البامية: من 15 إلى 45 جنيهًا

السبانخ: من 12 إلى 15 جنيهًا

الثوم: من 30 إلى 60 جنيهًا

اسعار الفاكهة

العنب البناتي الأصفر: من 25 إلى 35 جنيهًا

العنب البناتي الأحمر: من 25 إلى 35 جنيهًا

التفاح المصري: من 25 إلى 40 جنيهًا

التفاح الأمريكي والإيطالي: من 50 إلى 100 جنيه

الخوخ المستورد: 60 جنيهًا

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا

الكمثرى خشابي: من 20 إلى 40 جنيهًا

الكمثرى ثلاجة: من 30 إلى 50 جنيهًا

الأناناس: 75 جنيهًا

الدوم: 20 جنيهًا

القشطة البلدي: من 40 إلى 70 جنيهًا

تشير حركة السوق إلى استقرار في معظم الأصناف رغم وجود بعض التباين بين المنتج المحلي والمستورد. ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المعروض وتوازن العرض والطلب بشكل عام.

ويتوقع تجار الجملة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع إمكانية حدوث انخفاض تدريجي في بعض الأصناف مع دخول محاصيل موسمية جديدة للأسواق خلال الفترة المقبلة.