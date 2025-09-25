المجلس القومي للمرأة يشارك فى رعاية مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

يشارك المجلس القومي للمرأة للعام الثالث على التوالى ، فى رعاية مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة والمقرر إقامته هذا العام خلال الفترة من ٢٥ سبتمبر وحتى ٢ أكتوبر، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية مثل وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، ،وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العربية للمسرح، المجلس الأعلى للثقافة، وعدد من السفارات و المراكز والجهات الثقافية المعنية المحلية والدولية .

تأتي رعاية المجلس لهذا المهرجان باعتباره منصة فنية ودولية تدعم المرأة وتبرز قضاياها في مجال المسرح.

هذا ومن المقرر أت تحمل هذه الدورة اسم الفنانة سميحة أيوب، وتتضمن مشاركة 16 عرضًا مسرحيًا من 6 دول، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية، وندوات فكرية طوال فترة المهرجان، علاوة على تكريم نخبة من الفنانات من مصر والعالم خلال المهرجان إلى جانب تكريم الفائزين بمسابقة للتأليف المسرحي "فتحية العسال" التي تُنظم لأول مرة هذا العام.