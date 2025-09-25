قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
مناهج تفاعلية حديثة .. 7 معلومات رسمية عن المدارس المصرية الألمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد سفر منتخب مصر للمغرب لـ مواجهة جيبوتي بـ تصفيات المونديال

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
يسري غازي

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، على قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا لمعسكر شهر أكتوبر المقبل، الذي يخوض خلاله الفراعنة مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

واعتمد حسام حسن على القوام الأساسي الذي شارك في معسكر سبتمبر الماضي، مع إجراء تغييرات طفيفة لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة أسماء وفقًا للحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين شاركوا في لقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى المغرب يوم 6 أكتوبر على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استعدادًا لمواجهة جيبوتي يوم 8 من الشهر نفسه ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطتين فقط لحسم بطاقة التأهل إلى المونديال، إذ يتصدر مجموعته برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين من ختام المشوار.

وفي إطار دعم استعدادات المنتخب، قررت رابطة الأندية المحترفة بالتنسيق مع الجهاز الفني تعديل مواعيد بعض مباريات الدوري، حيث تقرر إقامة لقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر بدلًا من 5 أكتوبر، فيما تم تأجيل مباراة إنبي وزد إلى يوم 5 أكتوبر بدلًا من 4 أكتوبر.

ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء مباريات الأندية الكبرى مبكرًا، بما يتيح انضمام لاعبيها الدوليين سريعًا إلى معسكر المنتخب، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقي بتقديم موعد مباراة مصر أمام جيبوتي لتقام يوم 8 أكتوبر بدلًا من 10 أكتوبر.

ويجهز اتحاد الكرة مع منتخب مصر، للاحتفال بالجهاز الفني واللاعبين بتأهل الفراعنة يوم 12 أكتوبر المقبل، أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واتحاد الكرة سيطلب حضور جماهيري كامل وسيتم الترتيب مع الجهات المسؤولة للاحتفال بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم.

منتخب مصر حسام حسن تصفيات المونديال كأس العالم منتخب غينيا بيساو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة بعد تصريحات مدحت شلبي عن الخطيب

عبد الله أفجي

تقارير تركية: عبد الله أفجي يبتعد عن تدريب الأهلي

محمود الخطيب

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في تأشيرة الخطيب لـ أمريكا.. خاص

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد