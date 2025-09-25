عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو

التقى موقع «صدى البلد» الفنان القدير عيد أبو الحمد في منزله، في أول ظهور له مع أسرته بعد خروجه من المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الفنان برفقة أبنائه وسط أجواء أسرية مبهجة، في لقاء خاص وحصري، حيث كشف عن تفاصيل إنجازاته الشخصية ورحلته مع التعليم. وقال: “كنت لا أجيد القراءة والكتابة، لكني تعلمتهما بعدما طردني أحد المخرجين من اللوكيشن بسبب ذلك، فعدت إلى منزلي حزينًا وقررت أن أغير حياتي. التحقت بفصول محو الأمية، وحصلت على الشهادة الثانوية، وكنت أذاكر مع ابنتي الصغيرة، ثم حصلت على دبلوم زخرفة وديكور، وبعدها ذهبت إلى النقابة وقدمت أوراقي التعليمية. وعندما قابلت نفس المخرج مرة أخرى هنأني وقال إنه فخور بي”.

وأضاف: "ما وصلت إليه اليوم هو بفضل حبي للتمثيل وإصراري على استكمال مشواري دون استسلام. التمثيل منحني قيمة وجعل الناس تحبني وتلتقط الصور معي".

وكشف الفنان عيد أبو الحمد عن تفاصيل دوره في مسلسل «بنج كلي»، موضحًا أنه يجسد شخصية رجل مريض يخضع لعمليات جراحية متكررة، لافتًا إلى أن المخرجة نادين خان هي من رشحته لهذا الدور، معلقًا: “العمل معها مميز”.

يُذكر أن مسلسل «بنج كلي» من بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج نادين خان، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.