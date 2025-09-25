بعد طـ.عن طالب على يد زميله بمدرسة في المنوفية.. إجراءات مشددة وتفتيش الطلاب

أعلن الدكتور محمد صلاح، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية ، أن المديرية نظمت حملة للتأكد من عدم وجود أسلحة بيضاء أو آلات حادة في حيازة الطلاب.

جاء ذلك بعد قيام طالب بطعن زميله بقطر داخل مدرسة ثانوي بقرية هورين بمركز بركة السبع

واكد انه يتم ذلك من خلال تفتيش الطلاب داخل المدارس وتم اليوم العمل في إدارات ( السادات - شبين - الباجور - تلا - بركة السبع ) .

واضاف، أن الحملة تستمر على مدار الأسبوع القادم مع التأكيد على عدم نشر صور أو تعطيل العملية التعليمية.

فيما قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، استبعاد مديرة مدرسة هورين الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية وتعيين آخر بدلاً منها لحين الانتهاء من أعمال التحقيقات بالنيابة الإدارية ، كما قرر إيقاف الطالب المتعدي "أ.م.أ " عن الدراسة لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 150 الخاص بلائحة التحفيز التربوي والانضباط.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة تعدى أحد الطلاب مستخدماً آلة حادة على زميله والتشاجر معه أثناء اليوم الدراسي والمقيدين بالصف الثاني الثانوي بمدرسة هورين الثانوية المشتركة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي داخل المدارس والتحلي بالقيم الأخلاقية وضبط النفس بين الطلاب ، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع رسالة المدرسة السامية والتشديد بأنه لا تهاون مطلقاً مع كافة المخالفات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة والتربوية اللازمة للحفاظ على أبنائنا الطلاب.