وزارة الدفاع التركية ترحب بالاعتراف الدولي بفلسطين وتدعو لتحرك ضد إسرائيل

رحّبت وزارة الدفاع التركية بقرار مجموعة من البلدان مؤخراً، بينها أعضاء بمجلس الأمن الدولي، الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال متحدث وزارة الدفاع التركية زكي تورك، في تصريح نقلته صحيفة "تركيا توداي" التركية، اليوم الخميس إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة «تعمّق يوماً بعد يوم المأساة الإنسانية» في المنطقة.

وأضاف: "نرحب بقرار مجموعة من البلدان، بما في ذلك أعضاء بمجلس الأمن الدولي، الاعتراف بفلسطين"، معربا عن أمله في أن تسهم القرارات المتخذة في تحقيق هدف حل الدولتين وتسريع هذا المسار.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بهذه التطورات الإيجابية واتخاذ تدابير فعّالة ضد إسرائيل التي تسعى لجعل إقامة دولة فلسطين أمراً مستحيلاً، وتضيف ممارسات جديدة إلى هجماتها المتهورة ضد دول المنطقة كل يوم.