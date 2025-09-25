فضية وبرونزية في مشوار الأهلي ببطولة العالم للأندية لكرة اليد

يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، لخوض منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة 9 أندية، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري.

وتقام البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديد، تحت شعار "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية، رفقة كل من، فيزبريم المجري، وسيدني الأسترالي.

شارك الأهلي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد 5 مرات سابقة وتعد النسخة المقبلة هي المشاركة السادسة.

ونجح الأهلي في تحقيق أفضل مركز وصل إليه أي فريق مصري بعدما حصد فضية نسخة 2007 والتي أقيمت في مصر حينها.

مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

المشاركة الأولى

حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة مصر 2007.

المشاركة الثانية

حصل على المركز الخامس في نسخة قطر 2015.

المشاركة الثالثة

حصل على المركز الرابع في نسخة السعودية 2022.

المشاركة الرابعة

حصل على المركز الخامس في نسخة السعودية 2023.

المشاركة الخامسة

حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة مصر 2024.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم كرة اليد على المستوى العالمي، يتقدمهم نجوم مصر مع فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو"، ومع برشلونة نجم منتخب مصر سيف الدرع.

مجموعات بطولة العالم للأندية لكرة اليد – مصر 205

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية : الأهلي - فيزبريم المجري - سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك - برشلونة - توباتي البرازيلي.

جدول مباريات الدور الأول

الجمعة 26 من سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع كاليفورنيا إيجلز.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:30 مساءً.

السبت 27 سبتمبر 2025

ماجديبورج الألماني مع كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.. الساعة 3:30 مساءً.

برشلونة الإسباني مع توباتي البرازيلي.. الساعة 5:45 مساءً.

فيزبريم المجري مع سيدني الأسترالي.. الساعة 8:00 مساءً.

الأحد 28 سبتمبر 2025

الشارقة الإماراتي مع ماجديبورج الألماني.. الساعة 3:30 مساءً.

الزمالك مع برشلونة.. الساعة 5:45 مساءً.

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الساعة 8:00 مساءً.

وتقام مواجهات نصف النهائي وتحديد المراكز يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، ويقام النهائي ومباراة الميدالية البرونزية يوم الخميس 2 أكتوبر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.