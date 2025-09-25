تشريح جثمان شخص لقي مصرعه بسبب مشاجرة بالأميرية

قررت جهات التحقيق تشريح جثمان شخص لقي مصرعه نتيجة مشاجرة في الأميرية، مع حبس باقي المتهمين.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم متأثراً بإصابته بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 أشخاص "من بينهم المتوفى"، وطرف ثان 4 أشخاص وسيدة، جميعهم مقيمين بدائرة القسم .. لخلافات بينهم حول الجيرة بسبب لهو الأطفال قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما وقام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإلقاء زجاجات نتج عنها إصابة المتوفى التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الأسلحة والأدوات المستخدمة فى المشاجرة)..

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.