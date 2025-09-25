لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

تحقق النيابة المختصة في تداول فيديو لمشاجرة بين عدد من الطلاب أمام مدرسة بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات الأولية أن "وصلة هزار" بين الطلاب طرفي المشاجرة تحولت إلى معركة بعدما تحول المزاح لخلاف وتبادل الطرفان الضرب فيما بينهم.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بنشوب مشاجرة بين طرف أول: طالبان، وطرف ثان: طالبان، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام، إذ تبادلوا الاعتداء بالضرب دون وقوع إصابات، بسبب خلافات نشأت بينهم أثناء المزاح.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضمن جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والانضباط بمحيط المؤسسات التعليمية، والتعامل الفوري مع أي سلوكيات تمس النظام العام.