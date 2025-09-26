محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن الخطوط العريضة التي وضعها مجلس الإدارة لاختيار المدير الفني الجديد خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكداً أن الملف يتم التعامل معه بحرص شديد وبما يليق بطموحات جماهير القلعة الحمراء.





وأوضح يوسف في تصريحات تليفزيونية:أن حجم جماهيرية الأهلي يفرض على الإدارة مسؤولية كبرى في هذا الملف، لافتاً إلى أن المفاوضات مع المدربين ليست سهلة في ظل الأرقام المالية الضخمة ومشكلة فروق العملة.

وأكد أن النادي يبحث عن مدرب يجمع بين الشخصية القوية والخبرة الكافية، مع مرونة فنية وتكتيكية، إضافة إلى أن يكون عمره مناسباً لمواكبة تطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.





وأضاف: “لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية المدرب إلا بعد إتمام الاتفاق بشكل نهائي، فالأهلي له نظامه الخاص، والاختيار سيكون بعناية شديدة تتناسب مع تاريخ وإنجازات النادي”.





تطرق المدير الرياضي إلى الأزمة الأخيرة التي أثيرت بشأن المدافع ياسر إبراهيم، مشيراً إلى أن اللاعب تقدم باعتذار رسمي عمّا بدر منه، وأن الأمور تمت تسويتها بشكل ودي مع الجهاز الفني وزملائه بالفريق.

وأكد أن وليد صلاح الدين يتولى هذه الملفات بتنسيق كامل مع إدارة الكرة، بما يحفظ استقرار غرفة الملابس.



تحدث يوسف عن موقف اللاعبين المصابين داخل الفريق، حيث أوضح أن إمام عاشور أجرى التحاليل الطبية اللازمة وحالته في تحسن ملحوظ، بينما مشاركة أحمد سيد “زيزو” في مباراة القمة أمام الزمالك ستكون قراراً يخص الجهاز الطبي فقط. كما نفى ما تردد بشأن تغيير الطاقم الطبي للفريق، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة المرتقبة بالدوري المصري، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تسعى الإدارة الفنية لتجهيز اللاعبين نفسياً وبدنياً لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز طموحات الفريق في المنافسة على اللقب



