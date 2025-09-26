قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف
رباب الهواري

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن الخطوط العريضة التي وضعها مجلس الإدارة لاختيار المدير الفني الجديد خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكداً أن الملف يتم التعامل معه بحرص شديد وبما يليق بطموحات جماهير القلعة الحمراء.


 

وأوضح يوسف في تصريحات تليفزيونية:أن حجم جماهيرية الأهلي يفرض على الإدارة مسؤولية كبرى في هذا الملف، لافتاً إلى أن المفاوضات مع المدربين ليست سهلة في ظل الأرقام المالية الضخمة ومشكلة فروق العملة.

 وأكد أن النادي يبحث عن مدرب يجمع بين الشخصية القوية والخبرة الكافية، مع مرونة فنية وتكتيكية، إضافة إلى أن يكون عمره مناسباً لمواكبة تطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.


 

وأضاف: “لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية المدرب إلا بعد إتمام الاتفاق بشكل نهائي، فالأهلي له نظامه الخاص، والاختيار سيكون بعناية شديدة تتناسب مع تاريخ وإنجازات النادي”.

 

تطرق المدير الرياضي إلى الأزمة الأخيرة التي أثيرت بشأن المدافع ياسر إبراهيم، مشيراً إلى أن اللاعب تقدم باعتذار رسمي عمّا بدر منه، وأن الأمور تمت تسويتها بشكل ودي مع الجهاز الفني وزملائه بالفريق.

 وأكد أن وليد صلاح الدين يتولى هذه الملفات بتنسيق كامل مع إدارة الكرة، بما يحفظ استقرار غرفة الملابس.
 

تحدث يوسف عن موقف اللاعبين المصابين داخل الفريق، حيث أوضح أن إمام عاشور أجرى التحاليل الطبية اللازمة وحالته في تحسن ملحوظ، بينما مشاركة أحمد سيد “زيزو” في مباراة القمة أمام الزمالك ستكون قراراً يخص الجهاز الطبي فقط. كما نفى ما تردد بشأن تغيير الطاقم الطبي للفريق، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة المرتقبة بالدوري المصري، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث تسعى الإدارة الفنية لتجهيز اللاعبين نفسياً وبدنياً لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز طموحات الفريق في المنافسة على اللقب


 

محمد يوسف الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب..صعود المعدن الأصفر في ختام تعاملات اليوم 25-9-2025

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ممقرر بالحوار الوطني : السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار مكمل ومطور لرؤية مصر 2030

المكملات الغذائية

كسبر: المكملات الغذائية المصرية اقتحمت السوقين العربي والأفريقي

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة
طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فطريات اللسان
فطريات اللسان
فطريات اللسان

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد