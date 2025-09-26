الاستثمار والأمن والعدل.. انعقاد اللجنة التاسعة بين مصر والاتحاد الأوروبي

ترأس السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والسيدة روزا ماريا جيلي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشاركة بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي في القاهرة يوم ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥.

شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من جانب مسؤولي الوزارات المصرية المعنية، ووفد رفيع المستوى من الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ممثلي سفارات الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي بالقاهرة.

واستعرض اجتماع اللجنة نتائج عمل اللجان الفرعية السبع في شإطار اتفاقية المشاركة مع الإتحاد الأوروبي التي عقدت اجتماعاتها على مدى عامي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، حيث تم التركيز على موضوعات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والجمارك والطاقة والبيئة والتعليم العالي والثقافة والأمن والعدل وحقوق الإنسان والهجرة، بالإضافة إلى المسائل السياسية وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأشاد الجانبان المصري والأوروبي بمستوى التقدم الملحوظ في مسار العلاقات الثنائية، خاصةً بعد ترفيعها إلى المستوى الشراكة الإستراتيجية، وأكدا محورية اجتماع القمة المصرية الأوروبية الأول الذي من المقرر أن تستضيفه بروكسل خلال المرحلة المقبلة في دفع العلاقات بين الجانبين لآفاق أوسع. وتناولا سبل استكشاف إمكانات التعاون في القطاعات الفنية وكذا تذليل أية عقبات تعترض آفاق التعاون في هذه المجالات المختلفة.

وفيما ثمن الجانب الأوروبي الجهود المصرية على الصعيد الإقليمي في كلٍ من فلسطين وليبيا والسودان، أعرب السفير وائل حامد عن تقدير مصر للجهود الأوروبية الهادفة لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة وتصعيد الضغوط السياسية على الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك المواقف التي تتخذها الدول الأوروبية على المستوى الوطني، ودعا لبذل وتنسيق المزيد من الاجراءات في هذا الصدد في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على مواصلة عقد اللجان الفرعية السبع المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مع الحرص على خروج - كل منها على حدة - بتوصيات محددة تصب في صالح تعميق العلاقات وتجسيد أهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين المصري والأوروبي.