كامل الوزير يبحث مع رئيس سلطة الموانئ وسفير جيبوتي التعاون في النقل والصناعة
تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
عقوبات رادعة للمخالفين.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2025
إيران تهدد بتداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي في هذه الحالة
إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو
10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

آداب بنها تنظم لقاء تعريفيا عن البرامج المميزة الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

نظمت كلية الآداب، جامعة بنها لقاءً تعريفيا لطلابها الجدد بالمسار العام والبرامج المميزة  وذلك بحضور الدكتور أمجد حجازي عميد الكلية والدكتور محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب إدارة شئون الطلاب.

وأكد الدكتور أمجد حجازي أن اللقاء يأتى في إطار حرص الكلية على تهيئة بيئة أكاديمية ميسّرة، وتزويد طلابها بالمعلومات والإرشادات التي تضمن لهم انطلاقة ناجحة في حياتهم الجامعية.

وطالب عميد الكلية الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والسلوكية، والأعراف الجامعية والاستفادة من فترة التعليم الجامعي وتكوين صداقات ومعارف جديدة، وعدم حصرها في مجرد مرحلة تعليمية. 

من جانبه وجه الدكتور محمد مصباح الطلاب الجدد على المشاركة في الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها: الثقافية، والعلمية، والرياضية، والفنية... والجوالة، وأسرة من أجل مصر. 

من ناحية أخرى تناول اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تهم الطالب في بداية مسيرته الجامعية منها:  الأقسام المتاحة بالكلية، وكلمة مختصرة عن كل قسم والبرامج المميزة وكلمة مختصرة عن كل برنامج ونظام الدراسة بالكلية وكيفية اختيار المقررات وما هي نظام الساعات المعتمدة وآليات تطبيقه داخل الكلية.

كما تناول اللقاء التعريف أيضا بمنظومة ابن الهيثم للتسجيل الإلكتروني وطريقة التسجيل الأكاديمي عبر منظومة ابن الهيثم خطوة بخطوة، والتعامل مع الجداول الدراسية وكيفية إضافة المقررات أو حذفها وفق اللوائح المنظمة بالإضافة إلى الخدمات الطلابية والإدارية المتاحة داخل الكلية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

