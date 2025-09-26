آداب بنها تنظم لقاء تعريفيا عن البرامج المميزة الجديدة

نظمت كلية الآداب، جامعة بنها لقاءً تعريفيا لطلابها الجدد بالمسار العام والبرامج المميزة وذلك بحضور الدكتور أمجد حجازي عميد الكلية والدكتور محمد مصباح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب إدارة شئون الطلاب.

وأكد الدكتور أمجد حجازي أن اللقاء يأتى في إطار حرص الكلية على تهيئة بيئة أكاديمية ميسّرة، وتزويد طلابها بالمعلومات والإرشادات التي تضمن لهم انطلاقة ناجحة في حياتهم الجامعية.

وطالب عميد الكلية الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والسلوكية، والأعراف الجامعية والاستفادة من فترة التعليم الجامعي وتكوين صداقات ومعارف جديدة، وعدم حصرها في مجرد مرحلة تعليمية.

من جانبه وجه الدكتور محمد مصباح الطلاب الجدد على المشاركة في الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها: الثقافية، والعلمية، والرياضية، والفنية... والجوالة، وأسرة من أجل مصر.

من ناحية أخرى تناول اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تهم الطالب في بداية مسيرته الجامعية منها: الأقسام المتاحة بالكلية، وكلمة مختصرة عن كل قسم والبرامج المميزة وكلمة مختصرة عن كل برنامج ونظام الدراسة بالكلية وكيفية اختيار المقررات وما هي نظام الساعات المعتمدة وآليات تطبيقه داخل الكلية.

كما تناول اللقاء التعريف أيضا بمنظومة ابن الهيثم للتسجيل الإلكتروني وطريقة التسجيل الأكاديمي عبر منظومة ابن الهيثم خطوة بخطوة، والتعامل مع الجداول الدراسية وكيفية إضافة المقررات أو حذفها وفق اللوائح المنظمة بالإضافة إلى الخدمات الطلابية والإدارية المتاحة داخل الكلية.