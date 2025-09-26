قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم تحدث منذ نصف قرن.. أول رحلة مأهولة نحو القمر
الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب| صور
محمد فؤاد يواصل تألقه ويشعل احتفالات اليوم الوطني السعودي بالقاهرة
وزير الخارجية: يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة
دعاء للميت في الجمعة الأولى من ربيع الآخر.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره
شوبير يوجه رسالة لـ وزير الشباب والرياضة بعد تكريم حراس المرمى القدامى
اجتماع استثنائي غامض لكبار القادة.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
إصابة بثقب في طبلة الأذن.. القصة الكاملة في واقعة اعتداء نجل الفنان أحمد رزق على زميله
التضامن: توزيع الملابس والشنط المدرسية على الأسر فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات
عراقجي: لن تخرج الترويكا الأوروبية منتصرة بتفعيلها آلية الزناد
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحالات والمطاعم
ضوابط تسمية المواليد بالقانون و غرامة مالية لمن يختار أسماء مسيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البيت الأبيض يصدم نتنياهو: الحرب تؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ البيت الأبيض أوضح لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ذلك أم لا.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة: "ربما نكون قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ومن التوصل إلى السلام، وقد حان الوقت لوقف حرب غزة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تبذل جهودًا كبيرة لحل النزاع في غزة وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أنهت 7 حروب وتعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة.

وتابع: "لديَّ التزام لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسبب عدد القتلى في صفوف الجنود، ووجدنا أن عدد قتلى الروس في الحرب أكثر من نظرائهم من أوكرانيا، مضيفًا: "حرب أوكرانيا عار علينا".

واستطرد: "الوضع بين إسرائيل وغزة معقد والحرب قد تستمر لعقود لكننا نريد إنهاءها الآن، كما نريد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الآن".

وتحدث الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر عن تطبيق "تيك توك" قائلًا: "نجحنا في إنجاز صفقة تيك توك، لافتًا إلى أن قيمة صفقة "تيك توك" تصل لـ 14 مليار دولار، وأن الرئيس الصيني (شي جين بينج وافق عليها.

نتنياهو البيت الأبيض إعلام إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

محمود الخطيب

نجم الزمالك: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدًا

الاب المتوفي

زوج ينهي حياته داخل عش الزوجية بالغربية إثر خلافات أسرية

ترشيحاتنا

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد