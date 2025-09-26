أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد اليوم الجمعة

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حالة من الهدوء النسبي في أسعار الخضر والفاكهة، بالتزامن مع تزايد المعروض المحلي من الإنتاج الزراعي الذي توفره المزارع المفتوحة والصوب الحديثة المنتشرة بمراكز المحافظة.

ورصدت جولة ميدانية داخل الأسواق، إقبالًا متزايدًا من المواطنين على شراء الخضر والفاكهة، خاصة مع استقرار الأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتكثيف الرقابة وضبط الأسواق، بما يحد من أي ممارسات احتكارية ويضمن وصول السلع بأسعار مناسبة.

أسعار الخضراوات اليوم بالوادي الجديد

سجل سعر البصل 18–22 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 40–50 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، والطماطم من 20 25 جنيها للكيلو، والبطاطس من 20 _ 25 جنيها للكيلو، والملوخية من 15 حتى 20 جنيهًا.

كما سجلت الباذنجان البلدي 15–20 جنيهًا، والجزر 20–25 جنيهًا، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على الخضر الورقية التي شهدت وفرة في الكميات المعروضة.

أسعار الفاكهة اليوم

شهدت الفاكهة تفاوتًا في الأسعار، حيث سجل الرمان 25–30 جنيهًا للكيلو، والتين 35–40 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكمثرى بين 45 و55 جنيهًا، والمانجو ما بين 40 و50 جنيهًا حسب الحجم.

كما بلغ سعر الكنتالوب 30 – 40 جنيهًا، والتفاح المستورد 55–65 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الفاكهة مع اعتدال الطقس وبداية موسم الخريف.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الواعدة، حيث أسهمت التوسعات في مشروعات الري الحديث والصوب الزراعية في تعزيز إنتاجية المحاصيل وتوفيرها على مدار العام، كما ساهمت المبادرات القومية مثل حياة كريمة في دعم البنية التحتية الزراعية وتطوير أسواق البيع.