قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الدولة ستتصدي بكل حسم لأي مخالفات بناء ومتغيرات مكانية غير قانونية في جميع المحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريراً 
حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة للتصدي لمخالفات البناء في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة .

وأوضح التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي  يتلقى بشكل يومي شكاوى المواطنين حول مخالفات البناء، ويتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، التي شددت على ضرورة التحرك السريع لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تلقت شكوي بشأن عقار مخالف رقم (١٨/٢٠) شارع الزهراء ناصية شارع الصدر بحي عين شمس بالقاهرة ، وقامت لجنة قطاع التفتيش بالمعاينة الميدانية علي أرض الواقع ، حيث تبين قيام مالك العقار بمخالفة الترخيص الصادر  (بدروم + أرضي + ٩ أدوار علوية) من خلال بناء الدور العاشر وإقامة أعمدة وحوائط للدور الحادي عشر ، وعلي الفور تم تنفيذ إزالة جزئية للأدوار المخالفة شملت قص أشاير الأعمدة وتكسير سقف الدور العاشر، مع مخاطبة الجهات الأمنية لسرعة إدراج العقار في حملة أمنية لاستكمال الإزالة الكاملة.

كما أوضح التقرير ان الوزارة تلقت شكوتين في نطاق حي السلام أول بالقاهرة بشأن عقارين بدون ترخيص ، العقار الأول بشارع الريفي خلف مول آدم – تقسيم النزهة 2، حيث تلاحظ شروع المالك في بناء حوائط الدور الخامس عشر وتشوين مواد بناء وقد تمت مصادرة المواد ووقف الأعمال فوراً ، والعقار الثاني بشارع الهادي المتفرع من شارع الأربعين، حيث هدم المالك عقاراً من دورين بدون ترخيص، وأقام أربعة أدوار متكررة وتعدى على الطريق العام وتم وقف الأعمال وتنفيذ إزالة فورية بإشراف لجنة قطاع التفتيش.

كما شددت وزارة التنمية المحلية على أن التعامل مع مخالفات البناء يتم بشكل فوري وبلا أي استثناءات، من خلال حملات يومية لقطاع التفتيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأشار تقرير قطاع التفتيش والمتابعة إلى أنه خلال جولة للقطاع لمتابعة أعمال المركز التكنولوجي وخدمات التصالح والتقنين بحي الهرم بمحافظة الجيزة ، تم رصد عقار مخالف بشارع قطب متفرع من شارع المنشية بميدان الساعة ، حيث تبين أن الترخيص الممنوح لصاحب العقار (أرضي جراج + ٤ أدوار علوية متكررة + ٢٥٪ غرف سطح) بارتفاع مسموح لا يتجاوز 16 متراً، إلا أن المالك أقام شدة خشبية للدور السادس علوي بالمخالفة وعلى الفور، نفذت لجنة قطاع التفتيش إزالة للشدة الخشبية وإزالة جزئية للدور الخامس بقص الأعمدة وتكسير السقف تمهيداً للإزالة الكاملة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة المرور الميداني في نطاق الأحياء والمراكز والمدن  لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الاجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون ، مشددة علي أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير للعاملين بالإدارة المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة تجاه اي مخالفات .

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة مخالفات البناء التي تم رصدها لتكون رسالة لجميع المواطنين المخالفين بعدم تكرار المخالفة.

التنمية المحلية منال عوض إزالة المخالفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الافلام المعروضة

إيرادات السينما أمس.. ضي في المركز الثالث وماما وبابا يلاحقه

برنامج بيت جميل

صندوق التنمية الثقافية يحتفل بتخريج دفعتين من بيت جميل للفنون التراثية

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

بالصور

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد