التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الدولة ستتصدي بكل حسم لأي مخالفات بناء ومتغيرات مكانية غير قانونية في جميع المحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريراً

حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة للتصدي لمخالفات البناء في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة .

وأوضح التقرير أن قطاع التفتيش والمتابعة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي يتلقى بشكل يومي شكاوى المواطنين حول مخالفات البناء، ويتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، التي شددت على ضرورة التحرك السريع لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تلقت شكوي بشأن عقار مخالف رقم (١٨/٢٠) شارع الزهراء ناصية شارع الصدر بحي عين شمس بالقاهرة ، وقامت لجنة قطاع التفتيش بالمعاينة الميدانية علي أرض الواقع ، حيث تبين قيام مالك العقار بمخالفة الترخيص الصادر (بدروم + أرضي + ٩ أدوار علوية) من خلال بناء الدور العاشر وإقامة أعمدة وحوائط للدور الحادي عشر ، وعلي الفور تم تنفيذ إزالة جزئية للأدوار المخالفة شملت قص أشاير الأعمدة وتكسير سقف الدور العاشر، مع مخاطبة الجهات الأمنية لسرعة إدراج العقار في حملة أمنية لاستكمال الإزالة الكاملة.

كما أوضح التقرير ان الوزارة تلقت شكوتين في نطاق حي السلام أول بالقاهرة بشأن عقارين بدون ترخيص ، العقار الأول بشارع الريفي خلف مول آدم – تقسيم النزهة 2، حيث تلاحظ شروع المالك في بناء حوائط الدور الخامس عشر وتشوين مواد بناء وقد تمت مصادرة المواد ووقف الأعمال فوراً ، والعقار الثاني بشارع الهادي المتفرع من شارع الأربعين، حيث هدم المالك عقاراً من دورين بدون ترخيص، وأقام أربعة أدوار متكررة وتعدى على الطريق العام وتم وقف الأعمال وتنفيذ إزالة فورية بإشراف لجنة قطاع التفتيش.

كما شددت وزارة التنمية المحلية على أن التعامل مع مخالفات البناء يتم بشكل فوري وبلا أي استثناءات، من خلال حملات يومية لقطاع التفتيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأشار تقرير قطاع التفتيش والمتابعة إلى أنه خلال جولة للقطاع لمتابعة أعمال المركز التكنولوجي وخدمات التصالح والتقنين بحي الهرم بمحافظة الجيزة ، تم رصد عقار مخالف بشارع قطب متفرع من شارع المنشية بميدان الساعة ، حيث تبين أن الترخيص الممنوح لصاحب العقار (أرضي جراج + ٤ أدوار علوية متكررة + ٢٥٪ غرف سطح) بارتفاع مسموح لا يتجاوز 16 متراً، إلا أن المالك أقام شدة خشبية للدور السادس علوي بالمخالفة وعلى الفور، نفذت لجنة قطاع التفتيش إزالة للشدة الخشبية وإزالة جزئية للدور الخامس بقص الأعمدة وتكسير السقف تمهيداً للإزالة الكاملة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة المرور الميداني في نطاق الأحياء والمراكز والمدن لرصد أي مباني مخالفة في المهد والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الاجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون ، مشددة علي أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير للعاملين بالإدارة المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة تجاه اي مخالفات .

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة مخالفات البناء التي تم رصدها لتكون رسالة لجميع المواطنين المخالفين بعدم تكرار المخالفة.