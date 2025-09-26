الصوفيون يحتفلون بـ 4 موالد شهيرة خلال شهر أكتوبر.. تعرف عليها

يستعد أتباع الطرق الصوفية في مصر، لإحياء 4 موالد خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يتوافد على هذه الموالد المحبين ومريدي وأتباع الطرق الصوفية من أنحاء الجمهورية.

موالد الصوفية

وتستعد المشيخة العامة للطرق الصوفية، لإحياء 4 موالد لآل البيت وأولياء الله الصالحين، وهي: مولد الحسين في القاهرة، مولد السيد البدوي بطنطا، مولد إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق، مولد شبل الأسود في الغربية.

وتشهد هذه الموالد من كل عام، حضورا كبيرا من أتباع الطرق الصوفية، حيث تشتمل هذه الموالد على تراث صوفي موجود منذ سنين ويحرص محبي آل البيت على الحضور في هذه الموالد.

وتشتمل موالد الصوفية على إقامة حلقات الذكر والحضرة ومجالس العلم وحفلات الإنشاد الديني، بحضور المشاهير لإحياء هذه الفقرات.

إطعام الطعام

كما يحرص محبو آل البيت على إطعام الطعام للوافدين على هذه الموالد، ويقدمون لهم الطعام والشراب مجانا لأخذ ثواب الإطعام.

وتنسق المشيخة العامة للطرق الصوفية مع الأجهزة الأمنية، لتنظيم هذه الموالد في كل محافظة لمنع التكدس أو أي محاولات تعكر صفو هذه الموالد.

ويبدأ موسم موالد الصوفية في شهر أكتوبر، بإحياء مولد شبل الأسود في محافظة الغربية في أول الشهر، ثم يليه مولد السيد البدوي في منتصف شهر أكتوبر، ثم يليه مولد الإمام الحسين في القاهرة في آخر شهر أكتوبر، ومعه مولد إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق.