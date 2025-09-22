شيخ مشايخ الطرق الصوفية: وعي الشعب المصري هو الرهان الأول والأخير وعلى الجميع دعم هذا التوجه

أطلقت وزارة الأوقاف، أمس الأحد، المبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية وعدد من الشخصيات الوطنية، انطلقت اليوم فعاليات المبادرة بمختلف محافظات الجمهورية بمشاركة واسعة من السادة المحافظين ومديري المديريات، وبالتعاون مع اتحاد "بشبابها" في جميع أنحاء الجمهورية.

بدوره، وجه الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، تحية حب وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس منذ بداية توليه مسؤولية قيادة الدولة أكد أن بناء الإنسان المصري هو الهدف الأول.

وأكد القصبي، خلال تصريح على هامش إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"، أن توقيت المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري في غاية الأهمية، قائلاً: "نحن في أمسّ الحاجة إليها، خاصة بعد أن انتهت مصر – بفضل الله – من بناء البنية التحتية وبدأت الانطلاق في جميع المجالات".

وأوضح أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على الإصلاح السياسي والاقتصادي والتشريعي، وكانت هذه الإصلاحات بحاجة إلى مبادرة تدعم القيم الأخلاقية وتصحيح المفاهيم، حتى نحافظ على ما حققته الدولة من إنجازات.

وأضاف شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن الرهان الأول والأخير كان على وعي المواطن المصري، وهو ما عهدناه في الشعب المصري، لكن المرحلة تتطلب تدخلًا من كل مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والنقل والمواصلات لدعم هذا التوجه.

وقال: "نحن جميعًا – الأزهر، الكنيسة، التصوف، نقابة الأشراف، ودار الإفتاء – مسؤولون عن دعم هذه المبادرة حتى نرتقي بالدولة المصرية التي تستحق منا كل العطاء".

كما أعرب السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، عن شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"، بمشاركة واسعة من السادة الوزراء ووزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس أشرف صبحي.

وقال الشريف خلال تصريح على هامش حفل تدشين المبادرة: "أتقدم بالشكر الجزيل إلى سيادة الوزير العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري على هذه المبادرة، كما أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنّى قضية هامة منذ توليه وهي قضية بناء الإنسان المصري القوي، وجاء الدكتور أسامة الأزهري ليتمم هذا الجهد بمبادرة صحح مفاهيمك، مطبقًا بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق".

وأكد نقيب الأشراف أن بناء الدولة القوية يبدأ ببناء الإنسان القوي، مشددًا على أن نقابة السادة الأشراف، ضمن المؤسسة الدينية في الدولة المصرية، ترعى هذه المبادرات وتشارك فيها بقوة في جميع محافظات الجمهورية، من المراكز إلى النجوع.

وأضاف: "كلنا نتبنى معًا مبادرة صحح مفاهيمك لإعادة الأخلاق الكريمة التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن في أمسّ الحاجة إلى هذا الخلق القويم".

وأكد على استعداد نقابة الأشراف لتسخير كل ما تملكه من قوة ناعمة منتشرة في جميع أنحاء البلاد لدعم المبادرة وإنجاحها، قائلاً: "نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير ونصرة بلدنا الحبيبة مصر".