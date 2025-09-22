قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
ديني

وزير الأوقاف: بناء الإنسان الهدف الأعظم لتجديد الخطاب الديني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد شحتة

أطلقت وزارة الأوقاف، أمس الأحد، المبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية وعدد من الشخصيات الوطنية، انطلقت اليوم فعاليات المبادرة بمختلف محافظات الجمهورية بمشاركة واسعة من السادة المحافظين ومديري المديريات، وبالتعاون مع اتحاد "بشبابها" في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك"، تم بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار علماء الأزهر ومفتي الجمهورية ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وبمشاركة واسعة من مؤسسات الدولة وشباب الوطن.

وأوضح الأزهري أن المبادرة جاءت ثمرة عمل جماعي استمر عدة أشهر لرصد السلوكيات الخاطئة وتقويمها وفق القيم الأخلاقية والدينية، وبالاستفادة من خبرات علماء النفس والاجتماع والإعلام.

وأكد أن المبادرة ستنطلق فعالياتها في جميع محافظات الجمهورية على مدار عام كامل برعاية المحافظين، ضمن خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرنامج الحكومة.

وشدد وزير الأوقاف على أن بناء الإنسان هو الهدف الأعظم من الخطاب الديني وتجديده، مؤكدًا أن نجاح الدولة في هذا الملف ينعكس على جميع المجالات، معربًا عن أمله في أن تكون المبادرة بداية حقيقية لمستقبل أفضل لمصر.

كما أكد الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن قضية الوعي هي الركيزة الأساسية لنمو وتقدم الشعوب، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية".

وقال عبد الباري خلال، تصريح على هامش  حفل إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك": "كان هذا من توفيق الله وإلهامه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعلانه للجمهورية الجديدة، حيث ركز سيادته على قضية الوعي بوصفها قضية النماء والتقدم".

وأوضح أن وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أخذت على عاتقها مسؤولية نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين، بالتعاون مع وزارات الثقافة والشباب والرياضة والإعلام والتضامن الاجتماعي، وكل الجهات ذات الصلة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن المبادرة انطلقت رسميًا أولًا مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واليوم يشهد المجتمع المصري انطلاقتها الشعبية، معربًا عن أمله في أن تحقق أهدافها وتثمر نتائجها المرجوة.

ودعا عبد الباري قائلاً: "نسأل الله التوفيق والتيسير وأن تكون هذه المبادرة لبنة أساسية في بناء وعي المجتمع ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة".

وزير الأوقاف مبادرة صحح مفاهيمك تجديد الخطاب الديني بناء الإنسان الهوية الوطنية الوعي

