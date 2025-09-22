كيف تواجه مبادرة “صحح مفاهيمك” الفكر المتطرف؟.. المتحدث باسم وزارة الأوقاف يجيب

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أطلقت مبادرة هامة تهدف إلى مواجهة 40 قضية مجتمعية، تُعد من أبرز المشكلات التي تهدد استقرار المجتمع المصري، وقال رسلان إن المبادرة تعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة حول العديد من القضايا، مثل التحرش والتنمر والغش في الامتحانات، بالإضافة إلى العنف ضد الإنسان والحيوان، مضيفا أن الهدف الأساسي للمبادرة هو إحداث تغيير حقيقي في مفاهيم الناس، مستندين إلى مرجعيات دينية وأخلاقية ووطنية وعلمية وصحية، بحيث يتم الوصول إلى كل فئة من المجتمع وفقاً للوازع الأقوى لديها.

وأشار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى تعاون الوزارة مع أكثر من 15 جهة حكومية ومؤسسة، بما في ذلك وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، وكذلك المجلس القومي للبحوث الاجتماعية، موضحا أن المبادرة تعتمد على أسلوب التوعية الشاملة، من خلال تنظيم حملات ميدانية في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى استخدام الإعلام التقليدي والحديث، مؤكدا أن الوزارة قامت بإطلاق منصة رقمية جديدة، بهدف تحويل المحتوى المكتوب إلى مواد مرئية ومسموعة، لتلبية احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع.

وأكد على أهمية استخدام وسائل الإعلام الحديثة والتواصل الاجتماعي في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيراً إلى أن هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية الوزارة للتفاعل المباشر مع الجمهور، وتقديم رسائل توعوية بطريقة مبتكرة، مضيفا أن الوزارة تحرص على تحقيق انتشار واسع لأهداف المبادرة من خلال القوافل الدعوية والتوعية في مراكز الشباب والثقافة، لضمان تأثير أكبر في تغيير السلوكيات المجتمعية.