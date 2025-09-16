المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025

كشفت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن المواعيد الرسمية لاحتفالات المولد النبوي الشريف ومولد كبار أولياء الله الصالحين، وذلك لتيسير مشاركة المريدين والزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاء فى البيان أن مولد القطب العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا (محافظة الغربية) يبدأ يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، بينما يقام المؤتمر الصوفي يوم الأربعاء 15 أكتوبر عقب صلاة العشاء بمنطقة سيجر، وتُختتم الفعاليات يوم الخميس 16 أكتوبر.

أما مولد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، فينطلق يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 (22 ربيع الآخر 1447هـ)، وتُقام ليلته الختامية يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (29 ربيع الآخر 1447هـ).

كما أضافت المشيخة أن مولد القطب الكبير سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق (كفر الشيخ) يبدأ يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، وتختتم فعالياته يوم الخميس 30 أكتوبر من الشهر نفسه.

وأكدت المشيخة أن تحديد هذه المواعيد الرسمية يهدف إلى توحيد الجهود وتنظيم المشاركة الواسعة من المحبين داخل مصر وخارجها، بما يعكس أصالة التراث الروحي والديني المتجذر فى وجدان المصريين.



