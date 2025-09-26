لقاءات وزيارة خارجية وجولة .. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 20 إلى 26سبتمبر 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في فعاليات عالمية.

وتضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء عددًا من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية أبرزها افتتاح مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار، ومصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة باستثمارات 40 مليون دولار.

كما عقد لقاء مع رئيس جمهورية سنغافورة، حيث أشاد بما حققته سنغافورة من تقدم تنموي واقتصادي واجتماعي مشهود له، بما يجعلها نموذجًا يُحتذى به للطفرات التنموية، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التبادل السياحي بين الجانبين، مع جذب الاستثمارات المباشرة، في قطاعات هامة مثل تحلية المياه.

وشملت الأنشطة ترؤس وفد مصر في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وافتتاح الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته، شارك في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة، إلى جانب حضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، كما ألقى كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين" بمقر الأمم المتحدة.

كما عقد عددًا من اللقاءات على هامش مشاركته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها لقاؤه بالرئيس القبرصي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، فضلًا عن لقاءاته مع نظرائه اليوناني والسوداني، بحانب مشاركته في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة".

والتقى رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، حيث تم استعراض خطة الشركة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن تقديره للتعاون مع الشركة التي تحظى بدعم كبير من رئيس الجمهورية، ومرحبًا بقرار الشركة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مطالبًا بتسريع عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.