قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقاءات وزيارة خارجية وجولة .. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من  20 إلى  26سبتمبر 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في فعاليات عالمية.

وتضمنت الأنشطة، افتتاح رئيس الوزراء عددًا من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية أبرزها افتتاح مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار، ومصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة باستثمارات 40 مليون دولار.

كما عقد لقاء مع رئيس جمهورية سنغافورة، حيث أشاد بما حققته سنغافورة من تقدم تنموي واقتصادي واجتماعي مشهود له، بما يجعلها نموذجًا يُحتذى به للطفرات التنموية، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التبادل السياحي بين الجانبين، مع جذب الاستثمارات المباشرة، في قطاعات هامة مثل تحلية المياه.

وشملت الأنشطة ترؤس وفد مصر في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وافتتاح الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن رئيس الجمهورية.

وفي السياق ذاته، شارك في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الـ 80 لتأسيس الأمم المتحدة، إلى جانب حضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة، كما ألقى  كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين" بمقر الأمم المتحدة.

كما عقد عددًا من اللقاءات على هامش مشاركته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزها لقاؤه بالرئيس القبرصي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، فضلًا عن لقاءاته مع نظرائه اليوناني والسوداني، بحانب مشاركته في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة".

والتقى رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، حيث تم استعراض خطة الشركة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن تقديره للتعاون مع الشركة التي تحظى بدعم كبير من  رئيس الجمهورية، ومرحبًا بقرار الشركة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مطالبًا بتسريع عمليات الاستكشاف وتطوير الحقول.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاءات مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

ترشيحاتنا

النقاب

عالم أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب.. وهو حرية شخصية

ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

للوعي الديني.. الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: آفة هذا العصر هي قيام غير المتخصصين بالحديث في كل شيء

بالصور

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

سرطان البروستاتا.. مرض صامت يهدد صحة الرجال والفحص المبكر ضرورة

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد