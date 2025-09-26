أرتيتا يؤكد جاهزية نجم آرسنال لمواجهة نيوكاسل بالبريميرليج

توقّع الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، جاهزية مارتن أوديجارد، قائد الفريق الأول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب أوديجارد عن آخر ثلاث مباريات؛ بسبب إصابة في الكتف، وستكون عودته دفعة معنوية كبيرة لآرسنال، صاحب المركز الثاني، الذي يسعى لتقليص فارق النقاط الخمس مع ليفربول، حامل اللقب والمتصدر.

وقال أرتيتا للصحفيين: "سيتدرب مارتن معنا خلال اليومين المقبلين، لذا نأمل أن يكون جاهزًا للمباراة".

وأضاف أن بوكايو ساكا، الذي عاد من إصابة في أوتار الركبة نهاية الأسبوع الماضي، قد شارك في مباراة كأس الرابطة أمام بورت فايل يوم الأربعاء الماضي كما هو مخطط له، وسيكون جاهزًا للمشاركة في التشكيلة.

ولم يُعلن أرتيتا عن أي مستجدات بشأن جناح منتخب إنجلترا نوني مادويكي، الذي تعرض لإصابة في الركبة نهاية الأسبوع الماضي، وقد يغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع.

وطُلب من أرتيتا أيضًا التعليق على تصريح "الجميع باستثناء آرسنال" بأن المدافع الفرنسي ويليام ساليبا قد وافق على عقد جديد لمدة خمس سنوات بعد ارتباط اسمه بريال مدريد، قال: "نأمل أن يكون الجميع، بمن فيهم أرسنال، قريبًا جدًا"، واصفًا ساليبا بأنه "لاعب مؤثر" ولاعب فاق التوقعات.

ولم تتلقَ شباك أرسنال سوى هدفين في سبع مباريات في جميع المسابقات، واختتم إن فريقه يريد الحفاظ على هذا الثبات ضد منافسين صعبين سجلوا ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات بالدوري.